Montréal réclame plus que négocié, défend un producteur télé

À l'été 2016, le producteur Kenneth Hirsch a entrepris le tournage de la série 21 Thunder à Montréal. L'histoire suivant celle d'une équipe de soccer U21, il a décidé de louer le nouveau Stade de soccer construit dans le nord de l'île pour servir de décor réaliste à sa production.

Sa compagnie, Productions Scénarisées PMA, a ainsi conclu une entente avec la Ville de Montréal pour la location de l'amphithéâtre. Kenneth Hirsch affirme que le montant négocié à l'époque était de près de 25 000 $.

Mais plus de six mois après la fin du tournage, le producteur dit avoir été surpris de recevoir une facture quatre fois plus élevée pour la location de l'endroit, soit de 95 000 $. Il assure n'avoir aucun problème à payer les permis d'occupation de rue ou des services de policiers durant le tournage, mais que le montant réclamé pour le Stade est nettement plus élevé que ce qui avait été entendu.

« Je suis assez surpris. On paye tous nos factures, que ce soit les permis ou les coûts de location. On l'a toujours fait et on va continuer. Mais on a un différend sur une facture pour le Stade de soccer », dit M. Hirsch.

Le producteur dit ne jamais avoir reçu de documents justificatifs pour soutenir la réclamation de la Ville. Il ajoute avoir été en discussion avec Montréal jusqu'en janvier et avoir offert de couvrir une partie de la facture du Stade, soit environ 35 000 $, mais ne pas avoir reçu de réponse. C'est donc par surprise qu'il dit avoir appris que la Ville de Montréal a intenté cette semaine une poursuite contre sa compagnie en Cour supérieure.

« Je ne peux pas payer 95 000 $ alors qu'on avait une entente de 25 000 $ », défend M. Hirsch. Le producteur indique que c'est la première fois qu'il rencontre de tels problèmes depuis qu'il a implanté sa compagnie à Montréal, en 2003.