Feu vert au réaménagement de l'avenue McGill College

La commission, présidée par Dominique Ollivier, est d'avis qu'il faut consacrer au futur aménagement une place prioritaire aux piétons, sans pour autant interdire l'accès aux automobiles. Une recommandation moins radicale que la proposition de Projet Montréal lors de la dernière campagne électorale.

UNE AVENUE, TROIS AMBIANCES

Dans ses 10 recommandations, l'OCPM propose non seulement de permettre les voitures, mais aussi de créer trois ambiances sur l'avenue qui va de la rue Sherbrooke à Place Ville Marie : un espace vert, raccordé au campus de l'Université McGill, entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Président-Kennedy ; un espace festif à l'extrémité sud, entre la rue Sainte-Catherine et Place Ville Marie ; un espace mixte au coeur, entre la rue Sainte-Catherine et l'avenue du Président-Kennedy, où l'accès aux véhicules serait permis sur un nombre réduit de voies.

« La différenciation des ambiances devrait se baser sur la programmation des rez-de-chaussée du cadre bâti et sur l'espace public, mais aussi sur la présence de végétation, d'équipements, de mobilier et d'eau », précise-t-on dans le document de 95 pages.

LES PREMIERS UTILISATEURS

L'OCPM, qui a tenu deux séances les 6 et 7 novembre dernier, souligne qu'il faut tenir compte de la vocation de l'avenue McGill College qui abrite des tours de bureaux de prestige et de nombreux magasins et restaurants (Place Ville Marie, la Place Montréal Trust, le Centre Eaton, l'intersection avec la rue Sainte-Catherine). La clientèle première durant la journée est celle des employés qui travaillent dans le secteur.

Selon la commission, il faut « bien comprendre que les premiers utilisateurs de ces nouveaux espaces demeureront les travailleurs qui occupent les immeubles riverains et les résidants, nouveaux et anciens, des rues et quartiers avoisinants. Tout aménagement doit donc viser à améliorer aussi leur qualité de vie. À cet effet, il a été mentionné que le centre-ville manque cruellement d'espaces de repos, de verdure et de détente », peut-on lire.

ANIMATION DOUCE

Aussi, l'OCPM privilégie « une animation douce en lien avec la vocation d'espace de détente et de repos ».

Elle recommande aussi d'adapter l'animation de jour aux besoins des travailleurs et de prévoir un autre type de programmation en dehors des heures de bureau, avec « des activités qui soutiennent et stimulent l'économie locale ». Près de 40 % des citoyens qui ont répondu au questionnaire mis en ligne par la commission souhaitent que l'avenue soit avant tout une aire de détente et de repos au coeur du centre-ville.

« L'opportunité offerte par le projet de réaménagement permet, selon Héritage Montréal, de revenir à cette véritable "ligne de force" du projet initial, comme axe de circulation et de promenade, confirmée par le statut d'avenue attribué au site », mentionne-t-on.

STATION DU REM

La Ville entend faire coïncider les travaux de réaménagement de l'avenue McGill College avec la fin des travaux du Réseau express métropolitain (REM), prévue en 2022. Cette artère, déjà achalandée, risque de le devenir encore plus avec l'implantation de la station McGill du REM au centre de l'avenue, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve Ouest.