Montréal deviendra une patinoire, avertit Environnement Canada

L'eau qui couvre trottoirs et chaussée depuis ce matin dans la grande région de Montréal gèlera rapidement cet après-midi, vient d'avertir Environnement Canada.

L'agence fédérale a émis un « avertissement de refroidissement soudain » pour Montréal, Laval, Longueuil et Châteauguay.

« Les températures devraient chuter rapidement. Les flaques d'eau, la neige mouillée et toute précipitation additionnelle gèleront lorsque les températures baisseront », indiquent les météorologues du gouvernement. « Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. »

À 12 h 30, il faisait environ 4 degrés Celsius à Montréal. Cet après-midi, les « températures [seront] à la baisse pour atteindre moins 7 », selon Environnement Canada.