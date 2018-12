Le nouveau chef du SPVM est assermenté

« Cette fonction va au-delà de mes aspirations personnelles et professionnelles », a lancé le nouveau chef lors d'une cérémonie protocolaire qui s'est déroulée à l'hôtel de ville. M. Caron succède au grand patron de la Sûreté du Québec, Martin Prud'homme, qui a assuré la direction intérimaire du SPVM après le départ controversé de l'ex-directeur Philippe Pichet.

« Permettez-moi de souligner la résilience et la volonté dont ont fait preuve les policiers et policières ainsi que le personnel civil du SPVM au cours de cette dernière année », a indiqué M. Caron. « Votre passion pour le travail policier a su émerger et laisser ses empreintes dans une période de grande fragilité de l'organisation. »

Sylvain Caron souhaite d'ailleurs que son travail s'inscrive dans la « continuité » de celui amorcé par Martin Prud'homme qu'il a pris soin de qualifier de « gestionnaire de haut niveau ». La mairesse Valérie Plante a aussi eu de bons mots pour le chef intérimaire affirmant qu'il avait permis de « remettre le SPVM sur les rails ».

L'administration a jeté son dévolu sur Sylvain Caron en novembre dernier après la recommandation, en ce sens, d'un comité de sélection formé notamment du président exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, du chef de l'opposition officielle, Lionel Perez et du directeur général de la Ville, Serge Lamontagne.

La nomination de Sylvain Caron a été préalablement proposée à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. C'est l'adjoint parlementaire de la ministre et ex-chef des communications du SPVM, Ian Lafrenière, qui représentait cet après-midi Mme Guilbault, retenue à Québec par la tenue du conseil des ministres.

Sylvain Caron évolue au sein du SPVM comme gestionnaire depuis les 22 dernières années. Il a commencé sa carrière à la police municipale de Sorel-Tracy, dont il est devenu le directeur, jusqu'à ce que l'organisation soit intégrée à la Sûreté du Québec (SQ), au début des années 2000. Il a aussi été instructeur à l'École nationale de police de 1992 à 1995.

