Cannabis: Plante craint que les jeunes se tournent vers le crime organisé

« On est en train de dire aux plus jeunes : allez avec le crime organisé. On n'aura pas de contrôle sur la substance consommée et ça me préoccupe », a déploré la mairesse.

Elle s'inquiète de l'impact de l'interdiction de consommer dans l'espace public. « 60 % des Montréalais sont locataires. Ce qu'ils comprennent, c'est que le cannabis est légal, mais vous ne pouvez pas fumer chez vous ni dans les lieux publics », a-t-elle dit.

Elle s'étonne de cette interdiction de la consommation dans les lieux publics alors que la légalisation n'a entraîné aucun problème. « Non, on n'avait pas constaté de problème majeur », dit-elle.

Elle demande au gouvernement de la rassurer sur le travail maintenant demandé aux policiers. « Je me demande quel message j'envoie à mes policiers. Je veux qu'ils soient sur le terrain à régler des crimes, gérer de la circulation, éviter des accidents. Je vois mal comment ils peuvent se retrouver maintenant à regarder ce qui se fume dans sa pipe. »