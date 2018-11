Les autobus du Québec en meilleur état que ceux d'ailleurs au Canada

Parc d'autobus moderne

Statistique Canada a comparé pour la première fois l'état des infrastructures de transports en commun dans l'ensemble du pays, en date de 2016. Les données démontrent que les 3914 autobus servant au transport collectif au Québec sont globalement en meilleur état que dans le reste du pays. En effet, 82 % des véhicules québécois sont en bon ou très bon état, contre 66 % en moyenne au pays. Il faut dire que le parc québécois d'autobus est plus moderne. Plus de la moitié (53 %) des véhicules avaient moins de six ans, alors que la moyenne canadienne est plutôt de 43 %. Moins de 2 % des autobus du Québec étaient en service depuis plus de 16 ans, contre 6 % au Canada.

Trains en moins bon état

Le parc de voitures de trains de banlieue et de métro se fait toutefois plus vieux au Québec. Statistique Canada rapporte que le quart d'entre elles étaient jugées en mauvais ou en très mauvais état. À noter, les statistiques datent de 2016, alors que la Société de transport de Montréal était alors en plein processus de remplacement de ses vieilles voitures MR-63 par les trains Azur. La livraison des 52 qui avaient été commandés à l'origine doit être terminée d'ici le début de l'année prochaine, et une nouvelle commande de 17 a été effectuée. Statistique Canada note que la durée de vie moyenne d'un métro est de 43 ans et celle d'un train de banlieue, de 30 ans.

Peu de voies entièrement réservées

L'étude révèle que le Québec compte nettement moins de voies entièrement réservées aux transports en commun que le reste du pays. La province en compte à peine 85 km. C'est nettement moins qu'en Ontario, où l'on recense 2870 km, et qu'en Colombie-Britannique, avec 1259 km. C'est même moins que l'Alberta (1259), la Saskatchewan (447) et les Territoires-du-Nord-Ouest (132). Pour son étude, Statistique Canada dit avoir tenu uniquement compte des voies réservées en tout temps aux transports en commun ou aux véhicules. L'agence a ainsi exclu les voies réservées seulement une partie de la journée, comme aux heures de pointe.

Mesures préférentielles

Contrairement aux autres provinces, le Québec mise principalement sur des voies réservées durant une partie de la journée. Ainsi, la Société de transport de Montréal dispose de 385 km de voies réservées une partie de la journée. Le transporteur montréalais affirme en effet ne pas avoir besoin de voies réservées 24 heures sur 24. La métropole mise également beaucoup sur les « mesures préférentielles pour bus ». Il s'agit principalement de « feux chandelles » permettant aux autobus de s'engager avant les autres véhicules aux intersections ; 447 carrefours en sont équipés à Montréal.

Le diesel encore roi

Les données démontrent que les autobus au diesel demeurent rois. Ceux-ci représentant en effet les deux tiers des véhicules en circulation en 2016 dans les parcs de transports en commun. Les autobus roulant grâce au biodiesel (18 %) ainsi les hybrides (9,4 %) font peu à peu leur place. Enfin, les autobus électriques et ceux fonctionnant au gaz naturel ne représentaient que 6,6 % du parc. Statistique Canada note que les autobus hybrides et ceux roulant au biodiesel affichent la plus longue durée de vie prévue, soit 16 ans. En comparaison, les véhicules au diesel durent en moyenne 13 ans et ceux à l'électricité, 8 ans.

Les transports en commun en chiffres

315 organismes de transports en commun au Canada

17 852 autobus en circulation

3479 trains (de banlieue et métros)

1573 km de voies ferrées

247 tramways, tous à Toronto

12 traversiers

28 140 abribus

740 gares et terminus voyageurs

7103 km de voies réservées