Autoroute Bonaventure: une seule voie vers le pont Champlain en pointe du soir

Cette nouvelle configuration aura pour effet principal de réduire à une seule voie la circulation automobile à partir de la sortie 4 de l'autoroute Bonaventure, devant les studios de cinéma Mel's, jusqu'au pont Champlain.

La deuxième voie de circulation disponible sera réservée aux autobus en provenance du centre-ville qui, en heure de pointe de fin d'après-midi, quittent Montréal par centaines en direction de la Rive-Sud, via le pont Champlain.

Sur le pont lui-même, la voie réservée aux autobus, à contresens du trafic, ne sera plus disponible. Ces autobus, qui transportent jusqu'à 25 000 passagers à chaque période de pointe, devront suivre la circulation jusque sur la Rive-Sud.

Selon le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL), responsable des travaux de construction du corridor de l'autoroute 15 et du nouveau pont Champlain, cette nouvelle configuration entrera en vigueur dès lundi et se prolongera jusqu'à l'ouverture du nouveau pont, d'ici la fin de juin 2019.

ENCORE L'ÎLE-DES-SOEURS

Ces nouvelles restrictions de circulation à l'approche du pont Champlain vont une fois de plus compliquer le retour à la maison des résidants de L'Île-des-Soeurs qui empruntent le même segment d'autoroute que les usagers du pont Champlain, pour rejoindre la sortie de L'Île-des-Soeurs.

Joint par La Presse, le président de l'Association des propriétaires et résidents de L'Île-des-Soeurs, Philippe Tremblay, a vivement déploré la mise en place d'« un autre irritant à la vie quotidienne des gens de L'Île-des-Soeurs », qui vivent dans le tumulte d'un immense chantier depuis maintenant trois ans et demi, et qui n'ont plus d'accès direct à l'autoroute 15 depuis des mois, même si elle traverse toute leur île.

Depuis la fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute 15 Nord à partir de L'Île-des-Soeurs, les insulaires doivent faire un long détour sur l'autoroute Bonaventure en direction du centre-ville, avant de revenir sur leurs pas et d'emprunter la sortie 4 de l'autoroute vers le boulevard Gaétan-Laberge, d'où ils peuvent ensuite rejoindre l'A15.

La nouvelle configuration routière va maintenant rendre le retour à la maison en fin de journée tout aussi pénible, craint le résidant de L'Île-des

Soeurs. Un porte-parole du consortium SSL, Benoît Chamontin, estime, au contraire, qu'un chemin de détour proposé aux insulaires, jusqu'à l'ouverture du nouveau pont Champlain, sera « très avantageux » pour les résidants de l'île, en termes de temps de déplacement.

« La sortie 5 de l'autoroute, qu'ils utilisent habituellement, va rester ouverte, mais on encourage les gens à passer par la sortie 4 pour aller prendre l'autoroute 15 Sud, entre le boulevard Gaétan-Laberge et la sortie 57-S, pour entrer dans l'île », affirme M. Chamontin.

M. Chamontin précise, par ailleurs, qu'il n'était pas possible de retarder la mise en place de cette nouvelle configuration, même si l'ouverture du nouveau pont Champlain est reportée, possiblement jusqu'à la fin de juin 2019.

Selon lui, cette configuration est directement liée à la mise en service du pont de L'Île-des-Soeurs qui sera officiellement ouvert à la circulation, dans les deux directions, lundi à 5 h du matin.