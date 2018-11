Le nouveau pont de l'île des Soeurs sera inauguré ce lundi

Le nouveau pont de l'île des Soeurs sera ouvert à la circulation automobile lundi matin. Le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, en fera l'annonce ce matin en pleine période de pointe, pour souligner « l'atteinte d'un important jalon » dans le projet de reconstruction du corridor Champlain.

Le nouveau pont, constitué de deux structures jumelles qui font environ 500 mètres de longueur, comptera quatre voies de largeur dans chaque direction, dont trois voies pour la circulation automobile. Une voie sera réservée aux autobus, et le tablier sud du pont comptera à terme une piste cyclable et un accès piétonnier pour relier l'île des Soeurs et l'arrondissement de Verdun.

Le pont de l'île des Soeurs est une des principales composantes du vaste chantier de plus de 4 milliards qui inclut aussi la construction du nouveau pont Champlain et la reconstruction d'une partie de l'autoroute 15. Son inauguration mettra un peu de baume sur le projet Champlain, qui a pris du retard.

Il y a deux semaines, le ministre Champagne avait lui-même confirmé que le nouveau pont Champlain serait livré seulement d'ici la fin de juin. Le retard pourrait s'allonger jusqu'à six mois par rapport à la date d'ouverture, qui était fixée au 21 décembre. Si le pont devait être mis en service le 30 juin prochain, les pénalités prévues au contrat signé entre le gouvernement fédéral et le responsable des travaux, Signature sur le Saint-Laurent (SSL), pourraient totaliser près de 75 millions.

En ligne droite

Le nouveau pont inauguré lundi reliera l'île des Soeurs à l'île de Montréal en ligne droite. Depuis 2014, les automobilistes sortant du pont Champlain doivent effectuer un long virage afin d'aller rejoindre un « pont de contournement » menant à l'autoroute 15.

Ce pont-jetée temporaire avait été construit et mis en service en moins de 15 mois, au coût de 100 millions, pour prendre la relève de l'ancien pont de l'île des Soeurs, qui était en très mauvais état. On avait jugé, à l'époque, que son remplacement ne pouvait pas attendre le réaménagement de l'ensemble du corridor Champlain.

Le pont de contournement sera débranché du réseau routier dès la mise en service du nouveau pont de l'île des Soeurs, lundi. On ne prévoit toutefois pas de le démolir à moyen terme. Il servira notamment au constructeur du nouveau pont Champlain pour faciliter l'accès à ses chantiers.

Le pont de contournement pourrait aussi être utile au constructeur du futur Réseau express métropolitain (REM). Le passage de ce train électrique entre la Rive-Sud et Montréal nécessitera, lui aussi, la construction d'un pont entre l'île des Soeurs et l'île de Montréal.