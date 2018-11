Travaux routiers: évitez l'autoroute 40!

La plus importante voie de circulation est-ouest de la région métropolitaine de Montréal sera complètement fermée dans les deux directions pendant près de 36 heures, pour permettre la démolition d'un pont d'étagement ferroviaire qui passe au-dessus de l'autoroute 40. Cette fermeture sera en vigueur à partir de 18 h, demain soir, jusqu'à 5 h, lundi matin. La fermeture s'étendra ainsi sur toute la journée de dimanche. L'A40 sera interdite sur une distance de près de huit kilomètres dans l'Ouest-de-l'Île, de la jonction de l'autoroute 13 jusqu'à l'intersection du boulevard Saint-Jean, à Pointe-Claire.

Malgré cela, le ministère des Transports du Québec, la société fédérale chargée des ponts Jacques-Cartier et Champlain ainsi que le responsable de la construction du nouveau pont Champlain, Signature sur le Saint-Laurent, iront tous de leur contribution personnelle à la congestion routière ambiante pour rendre la vie des automobilistes un peu plus misérable.

Une déviation balisée sera aménagée à chaque extrémité du tronçon fermé pour détourner le trafic vers l'autoroute 20. Cette autoroute, où le trafic est relativement lourd, deviendra le déversoir principal des quelque 130 000 véhicules par jour qui empruntent généralement l'A40, durant les week-ends. Le bureau de projet du Réseau express métropolitain, qui supervise cette fermeture, invite depuis des semaines les résidants de l'ouest de l'île à concentrer leurs déplacements dans la journée de samedi, notamment pour le magasinage dans les centres commerciaux de Pointe-Claire et Dollard-des-Ormeaux, situés en bordure de l'autoroute 40. Les automobilistes et les camionneurs qui se dirigent vers Montréal, mais qui ne font que traverser l'île vers une autre destination, sont quant à eux invités à choisir un itinéraire facultatif, dont l'autoroute 30, qui permet de contourner la métropole par la Montérégie.

Malgré cette fermeture exceptionnelle, le ministère des Transports du Québec fermera quand même plusieurs bretelles de l'échangeur Turcot pour toute la fin de semaine, dont l'une reliant l'autoroute 15 à l'autoroute 20 Ouest, qui est la voie de rechange à l'A40. Les automobilistes en provenance de l'ouest de l'île, sur l'autoroute 20, ne pourront pas non plus atteindre l'autoroute Décarie (A15 Nord) à travers l'échangeur Turcot. Enfin, la bretelle de l'autoroute Décarie (A15 Sud) en direction du centre-ville de la métropole sera aussi fermée pour toute la fin de semaine, à compter de minuit, ce soir.

Le pont Mercier sera, lui aussi, réduit à une seule voie de circulation par direction au cours du week-end. Par contre, ces entraves seront essentiellement nocturnes. À partir de 22 h, ce soir, le pont sera complètement fermé à la circulation vers la Rive-Sud. Le trafic sera dévié sur la structure voisine, et les automobilistes devront rouler à contresens, à une voie par direction. Il en sera de même dans la nuit de samedi à dimanche. La circulation normale à deux voies par direction sera toutefois rétablie sur le pont Mercier dès 10 h du matin, samedi et dimanche.

PONT CHAMPLAIN/ÎLE-DES-SOEURS

Les travaux de structure menés par la société fédérale Les Ponts Jacques Cartier et Champlain se poursuivent sur l'autoroute Bonaventure, qui sera complètement fermée entre le centre-ville et le pont Champlain à partir de 22 h, ce soir. L'entrave devrait être levée demain soir, à 22 h, mais elle ralentira la circulation des automobilistes en provenance du centre-ville pour toute la journée de samedi. Un chemin de détour sera aménagé à hauteur de la sortie 2 vers l'avenue Pierre-Dupuis et la Cité du Havre, pour contourner la zone des travaux. Puis, dimanche matin, l'autoroute Bonaventure sera fermée à nouveau en direction du pont Champlain, à hauteur de la sortie 4.

L'entrave sera mise en place dès 5 h et restera en vigueur jusqu'à 5 h, le lendemain. Le boulevard de l'Île-des-Soeurs sera fermé aux mêmes heures, dans les deux directions. Les automobilistes qui souhaitent accéder à l'île des Soeurs devront le faire en empruntant l'autoroute 15 Sud.