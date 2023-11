Joele Pharand-Fournier se remémore avec un mélange de mélancolie et de colère ses années d’amitié avec Brigitte Cléroux, qui s’est fait passer pour une infirmière pendant des années et a fraudé l’identité de son amie.

(Wendover (ON)) Mère de famille franco-ontarienne réservée et sans histoire, Joele Pharand-Fournier magasinait au Walmart avec son amie Brigitte Cléroux, vers 2005, quand celle-ci a voulu essayer un soutien-gorge. Ne faisant ni une ni deux, Cléroux aurait retiré son chandail et essayé directement le sous-vêtement dans l’allée du commerce, devant tout le monde, en riant.

« Je me suis sauvée tellement j’étais gênée. Mais Brigitte, elle, était confortable et elle avait du fun. Elle avait une confiance en elle hors norme », raconte Mme Pharand-Fournier.

Voisine de Brigitte Cléroux dans la petite municipalité de Rockland, dans l’est de l’Ontario, Joele Pharand-Fournier ne se doutait pas à l’époque que son amie était en fait une fraudeuse invétérée et une fausse infirmière en série qui ferait de nombreuses victimes à travers le Canada.

Brigitte Cléroux est actuellement incarcérée en Ontario où elle purge une peine de sept ans pour s’être fait passer pour une infirmière en 2021 à Ottawa. Elle fait aussi face à 14 chefs d’accusation au criminel, entre autres pour s’être fait passer pour une infirmière dans un hôpital de Vancouver entre juin 2020 et 2021. Elle y aurait traité plus de 1000 patientes. Et mercredi, 12 nouvelles personnes ont déposé des poursuites civiles contre Brigitte Cléroux pour avoir été traitées par elle à l’Hôpital pour femmes de Colombie-Britannique, révèlent des documents judiciaires (voir autre texte).

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Joele Pharand-Fournier fouille les documents et les articles qu’elle a accumulés au sujet de Brigitte Cléroux.

Attablée dans la cuisine de son bungalow de Wendover, d’où émane une forte odeur de croustade aux pommes, Joele Pharand-Fournier se remémore avec un mélange de mélancolie et de colère ses années d’amitié avec Brigitte Cléroux. Pour la première fois, elle raconte publiquement son histoire.

Déjà une vie de mensonges

Au départ, la rencontre entre les deux femmes relève du coup de foudre amical. « Brigitte, c’est le genre de personne que tu ne peux pas éviter. Elle est tellement avenante […] Elle est active. Elle est “loud”. C’est le fun être avec elle », dit Mme Pharand-Fournier. Celle-ci décrit aussi Cléroux comme une femme au « grand cœur », qui n’hésitait pas à lui donner un coup de main, notamment en veillant sur ses deux enfants à l’occasion.

Au moment de leur rencontre, Brigitte Cléroux élève sa fille et travaille comme infirmière à l’hôpital de Hawkesbury, mais quitte rapidement cet emploi, affirme Mme Pharand-Fournier.

« Elle disait qu’elle s’était chicanée avec le patron », dit son ancienne amie. La vraie explication sera connue plus tard, quand Brigitte Cléroux sera condamnée pour avoir utilisé l’identité d’une infirmière pour travailler à l’hôpital.

Elle se fera imposer une amende de 60 000 $ et sera condamnée à six mois de prison pour ce geste, selon un avis émis en 2010 par le Collège des infirmières enregistrées de l’Alberta.

Au départ, Joele Pharand-Fournier ignore que son amie ment sur son statut. Après avoir quitté son travail d’infirmière, Cléroux travaille comme enseignante de français à l’école secondaire Philemon Wright de Gatineau. « Elle disait qu’elle pouvait enseigner parce qu’elle avait un baccalauréat en science […] Mais quelles sont ses études réelles ? Je ne le sais même pas », avoue Mme Pharand-Fournier.

Dans un article du magazine Maclean’s publié en avril 2022, une ancienne élève de l’école Philemon Wright témoignera de l’enseignement peu orthodoxe de Cléroux, qui leur aurait un jour fait regarder un film pornographique. Un autre ancien élève dira quant à lui au Maclean’s avoir été intimidé par Cléroux, qui aimait enseigner en pantalon moulant et haut à motifs léopard.

Escapade dans l’Ouest

En 2006, Brigitte Cléroux part s’installer en Alberta avec sa fille et son conjoint de l’époque. Elle invite Joele Pharand-Fournier et sa famille à les suivre et à s’installer dans le sous-sol de leur maison, où un appartement est aménagé.

Brigitte Cléroux travaille comme infirmière dans une clinique albertaine. Elle tente de convaincre son amie de faire de même. Joele Pharand-Fournier répond qu’elle possède bien un cours de préposé aux bénéficiaires, mais pas de formation d’infirmière : « Je disais à Brigitte : “Quand ils vont me demander mes papiers, je vais leur dire quoi ?” Elle me répondait : “Dis-leur que tes papiers s’en viennent de l’Ontario, mais que tu ne les as pas reçus encore.” » Mme Pharand-Fournier refuse.

Au bout d’un an et demi, Joele Pharand-Fournier veut revenir dans l’est du pays. Elle quitte l’Alberta avec son mari et ses enfants en laissant ses affaires dans la maison de Brigitte Cléroux, le temps de trouver un logement, dit-elle. Au même moment, Joele Pharand-Fournier apprend qu’elle est enceinte pour la troisième fois. Une grossesse inespérée. Elle en informe rapidement Brigitte Cléroux et souhaite la nommer marraine.

Mme Pharand-Fournier finit par se trouver un logement à son goût en Ontario. Elle envoie à ce moment un camion en Alberta pour récupérer ses affaires. Mais sur place, Brigitte Cléroux refuse de laisser entrer les camionneurs, selon Mme Pharand-Fournier. « On n’a jamais pu ravoir nos meubles, dit-elle. Toute la maison est restée là au complet […] Elle a volé tous mes souvenirs. Toutes mes photos d’enfants. Mes photos de noces. C’est comme si on avait passé au feu. On a tout perdu. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Joele Pharand-Fournier

Fragilisée par une grossesse à risque, Joele Pharand-Fournier n’a pas la force de se battre. Elle coupe tout lien avec Brigitte Cléroux. Un sanglot dans la voix, elle raconte que sa vie devient très difficile : « Je dormais à terre. Mes enfants aussi […]. On a dû tout recommencer. »

Ce n’est que plusieurs mois plus tard que Joele Pharand-Fournier apprendra que son ancienne amie a usurpé son identité en Alberta, dit-elle. « Ça prend 10 à 20 ans pour clairer ton nom. Aujourd’hui, je ne peux même pas avoir un compte d’Hydro à mon nom […]. Je pense que je vais vivre toute ma vie avec les conséquences de ça ».

Alertes de fraude

En juillet 2010, Brigitte Cléroux s’apprête à sortir de prison en Ontario, quand le Collège des infirmières enregistrées de l’Alberta émet une alerte informant de « potentiels employeurs » que Brigitte Cleroux « a été accusée de s’être fait passer pour une infirmière en Alberta et en Ontario ».

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Coupure de journal d’un article portant sur Brigitte Cléroux

En novembre de la même année, Cléroux plaide coupable à 17 chefs d’accusation en Alberta et écope d’une peine de trois ans de prison. Dans le jugement, on apprend qu’elle a travaillé à la clinique Richmond Square de Calgary en juin 2007 et y a injecté deux patients. Elle a aussi travaillé comme enseignante dans une école de Calgary pendant quatre mois en 2009. La décision du tribunal révèle que Cléroux a fourni deux fausses lettres à la cour, l’une provenant prétendument de sa meilleure amie et l’autre de sa belle-mère. Le juge Barley de la cour albertaine écrit que Cléroux aura eu l’occasion durant cette période de travailler honnêtement. Mais elle aura plutôt choisi de « poursuivre son cheminement malhonnête ».

À sa sortie de prison albertaine en 2013, Cléroux revient s’installer dans l’est du pays. Jusqu’en 2022, elle vivra en alternance à Gatineau, en Ontario et à Vancouver montre son volumineux dossier de cour. Elle sera épinglée pour plusieurs autres crimes (voir autre texte).

Aujourd’hui, Joele Pharand-Fournier n’en revient pas que Brigitte Cléroux ait pu si facilement duper tant d’instances à travers le pays. Elle reste marquée par l’aventure. « C’est excessivement difficile pour moi depuis de faire confiance aux gens. Je ne me suis pas vraiment refait d’amies femmes depuis », dit-elle.