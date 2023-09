La diminution des trajets à Oslo est en partie le résultat de l’implantation d’un système de péage, comme à Londres. Mais la principale raison a été la reconfiguration des rues avec pour objectif l’amélioration de la qualité de vie. Beaucoup de rues ont été fermées au trafic automobile, d’autres sont devenues des sens uniques. Énormément de cases de stationnement sur rue ont aussi été retirées – plus de 9000 places de stationnement sont offertes près du centre-ville, dans des stationnements étagés. Certains commerçants se sont plaints, et certains ont même déplacé leur boutique ailleurs. Mais le centre-ville est toujours aussi vibrant, il attire toujours autant de monde et est beaucoup plus agréable, sûr et paisible au quotidien, car on y compte plus d’espaces verts, plus de tranquillité pour les familles, les piétons, les cyclistes, etc.