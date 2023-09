Pour réduire l’auto solo, il faut éviter, transférer et améliorer. Éviter, c’est un travail à long terme pour bâtir des villes autour de l’humain et non autour de la voiture, avoir des commerces accessibles à pied, etc. Transférer, c’est encourager la marche, le vélo, les transports en commun et l’autopartage, qui ne sont pas assez exploités au Québec. Et améliorer, c’est rendre les déplacements en auto moins polluants en utilisant un véhicule électrique.