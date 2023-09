La capitale européenne s’est attaquée aux déplacements motorisés privés l’an dernier, avec des résultats probants.

- 25 % C’est la diminution du trafic automobile enregistrée au centre de Bruxelles un an après l’implantation du nouveau plan Good Move, lancé à l’été 2022. Plusieurs rues résidentielles et commerciales sont devenues piétonnes, et un important nombre de cases de stationnement sur rue ont été retirées, tout en conservant des places pour les résidants, les commerçants et les personnes qui vivent avec un handicap. Selon la Ville de Bruxelles, le nombre de déplacements à vélo a aussi augmenté de 36 % en un an dans le centre-ville.

Et au Québec ?

Véhicules plus gros, bouchons plus imposants

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE La taille des véhicules est susceptible de peser sur les temps de déplacement.

L’augmentation de la taille des véhicules ces dernières années au Québec et ailleurs est susceptible d’augmenter les temps de déplacement, car chaque véhicule nécessite davantage d’espace sur la voie publique. Catherine Morency, professeure à Polytechnique Montréal, a fait le calcul hypothétique suivant. Le stationnement sur rue est aussi plus difficile lorsque les véhicules sont plus gros puisque le même espace peut accommoder moins de véhicules.

GRAPHIQUE FOURNI PAR CATHERINE MORENCY