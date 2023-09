Ottawa

Une fusillade fait deux morts et six blessés lors d’une réception de mariage

(Ottawa) Des noces se sont transformées samedi en scène de crime après qu’une fusillade eut fait deux morts et six blessés, a annoncé dimanche le Service de police d’Ottawa, qui a depuis ouvert une enquête pour élucider les 11e et 12e homicides à survenir dans la capitale fédérale depuis le début de l’année.