La majorité des automobilistes ne respectent pas la limite de vitesse en zones scolaires, malgré la hausse des accidents de la route, déplore l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ). Plus de 37 000 contraventions ont par ailleurs été remises en 2022 à des conducteurs qui ne respectaient pas les règles aux abords des écoles lors d’opérations policières ciblées.

« Avec seulement les opérations ciblées, on a déjà un chiffre quand même impressionnant », souligne Pierre Brochet, président de l’ADPQ et directeur du Service de police de Laval (SPL).

Ces données ne sont que la pointe de l’iceberg, puisqu’on parle là uniquement des chiffres comptabilisés lors d’opérations ciblées et n’inclut pas les contraventions émises par la Sûreté du Québec (SQ).

« Ça frappe l’imaginaire quand on sait que 71 % des automobilistes ne respectent pas la limite de vitesse de 30 km/h en zone scolaire, une statistique désolante et préoccupante », poursuit M. Brochet.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pierre Brochet

Depuis plusieurs jours, tous les corps de police sont en mouvement dans les zones scolaires pour assurer la sécurité des enfants.

Quand une ville prend la peine de mettre une zone de 30 km/h, c’est qu’il y a des enjeux. Et quand on voit que dans la culture de conduite au Québec on ne respecte pas les limites de vitesse, c’est particulier. Pierre Brochet, président de l’ADPQ

Perdre un enfant

Michel Boucher a perdu son fils Tristan dans un accident de la route en 2012. Le garçon de 14 ans était à vélo. Il a violemment été happé par un autobus. Il milite désormais pour la sécurité routière.

« Depuis la pandémie on observe que la population a perdu ses repères en termes de courtoisie sur la route », plaide-t-il.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Michel Boucher

Même les parents qui viennent conduire leur enfant à l’école sont pressés et font de la vitesse, remarque le père endeuillé. « On est pressé dans la zone où on devrait faire le plus attention. »

Les automobilistes doivent reprendre leurs bonnes habitudes, prioriser les plus vulnérables et respecter les limites de vitesse.

« Les conducteurs sont protégés par une armure de métal. Pas les piétons et les cyclistes. Tout le monde doit faire sa part pour suivre le code de la sécurité routière », résume M. Boucher.

Responsabilité des automobilistes

Les statistiques dévoilent à quel point les policiers sont engagés pour assurer la sécurité des enfants, estime Pierre Brochet. « Mais c’est nettement insuffisant : il va falloir que tous les usagers de la route prennent la responsabilité. »

Les zones scolaires sont imprévisibles : sans avertissement un enfant peut traverser la rue pour attraper un ballon, par exemple. « Ce sont des endroits où il faut être plus vigilant, insiste M. Brochet. C’est notre rôle en tant qu’adulte conducteur d’être plus alertes dans ces zones. »

On ne cherche pas à blâmer les usagers de la route, estime le directeur. On veut plutôt ramener la vigilance des automobilistes.