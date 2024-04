Campagne pour une pelouse du futur

Ce n’est qu’une question de jours avant que nos pelouses ne soient complètement vertes. La Fondation David Suzuki lance une campagne afin que nos espaces gazonnés aient moins de répercussions sur la qualité des eaux, de l’air et des sols. Elle a choisi Montréal, Laval, Sherbrooke et Saint-Jérôme pour inciter les citoyens à penser autrement leurs carrés verts. Et les municipalités à agir.