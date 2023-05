Quelques milligrammes de l’actualité environnementale.

Quelle quantité de gaz à effet de serre le chauffage au mazout à Laval génère-t-il ?

La Ville de Laval évalue à 42 614 tonnes de gaz à effet de serre les émissions des quelque 13 000 systèmes au mazout sur son territoire, ce qui correspond aux émissions annuelles moyennes de 12 175 voitures.

Le mazout et les surfaces asphaltées taxés à Laval

La Ville de Laval taxera les systèmes de chauffage au mazout, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. D’abord de 50 $ par année, la taxe passera à 100 $ en 2024. Les systèmes biénergie fonctionnant partiellement au mazout seront assujettis à une taxe de 50 $ dès 2024. La mesure survient après que la subvention pour le remplacement de ces systèmes est passée de 1000 $ à 2000 $, cette année. Laval taxera aussi les surfaces asphaltées de 129 terrains commerciaux ou industriels du centre-ville pour les inciter à végétaliser leurs aménagements.

Vers une norme canadienne sur les « lingettes jetables dans les toilettes »

L’Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU) prévoit adopter une norme nationale sur les « lingettes jetables dans les toilettes », pour contrer leurs « impacts négatifs ». En l’absence d’encadrement, des produits causent des défaillances d’équipement coûtant annuellement 250 millions de dollars aux municipalités canadiennes, selon une étude de l’Université de Toronto, rappelle l’organisation. L’ACEPU compte reprendre les lignes directrices du Groupe international des services d’évacuation des eaux, qui prévoit notamment les exigences de désintégration et l’obligation pour un produit qui ne les atteint pas de porter la mention « ne pas jeter aux toilettes ».

Montréal accueille son deuxième Sommet Climat

Le deuxième Sommet Climat Montréal se tiendra mardi et mercredi au Grand Quai du Port de Montréal. L’évènement présentera notamment des conférences sur la transition énergétique en entreprise, la transition juste pour les travailleurs, la décarbonation des bâtiments, ou encore la transformation des grandes aires de stationnement, afin de « dégager des pistes d’actions concrètes, réalistes et rapides à la hauteur des défis climatiques de la métropole ». Des annonces et des engagements « pour accélérer l’action climatique et renforcer la résilience de Montréal sans tarder » sont aussi attendus, promettent les organisateurs.

New York interdit le gaz dans les nouveaux bâtiments

L’État de New York a adopté la semaine dernière une interdiction complète des cuisinières et chauffages au gaz et à d’autres énergies fossiles dans tous les nouveaux bâtiments, une première aux États-Unis. La mesure devrait s’appliquer d’ici 2026 dans les petits bâtiments d’habitation et de bureaux de moins de sept étages, et d’ici 2029 pour les plus hautes tours. Deux récentes études scientifiques, qui ont fait débat, ont montré du doigt la cuisson au gaz comme responsable de plus de 12 % des cas d’asthme infantile aux États-Unis et dans l’Union européenne.

