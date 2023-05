En octobre 2021, Google a promis d’arrêter de placer des publicités à côté de contenus qui niaient l’existence et les causes des changements climatiques, afin que les auteurs de ces fausses affirmations ne puissent plus gagner d’argent sur ses plateformes, y compris YouTube.

Pourtant, si vous avez récemment cliqué sur une vidéo YouTube intitulée Qui est Leonardo DiCaprio ?, vous avez peut-être trouvé des affirmations selon lesquelles les changements climatiques sont un canular et le monde se refroidit après une publicité de Paramount+ pour le film 80 pour Brady, avec Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field et Rita Moreno.

Avant une autre vidéo censée expliquer en détail « comment les militants climatiques déforment les preuves », certains utilisateurs ont vu une publicité pour Alaska Airlines.

Selon une coalition d’organisations environnementales et le Center for Countering Digital Hate (Centre de lutte contre la haine numérique), ce ne sont pas des exceptions. Dans un rapport publié mardi, les chercheurs de ces organisations accusent YouTube de continuer à tirer profit de vidéos présentant les changements climatiques comme un canular ou une exagération.

Ils ont trouvé 100 vidéos, visionnées au moins 18 millions de fois au total, qui enfreignent les règles de Google. Ils ont trouvé des vidéos accompagnées de publicités pour d’autres grandes marques comme Adobe, Costco, Calvin Klein et Politico. Une publicité pour le moteur de recherche de Google s’est même affichée avant une vidéo affirmant qu’il n’y avait pas de consensus scientifique sur les changements climatiques.

« Cela pose vraiment la question de savoir quel est le niveau actuel d’application de Google », a déclaré Callum Hood, responsable de la recherche au Center for Countering Digital Hate.

Selon les chercheurs, il est difficile d’évaluer l’ampleur de la désinformation sur YouTube, car regarder des vidéos prend beaucoup de temps et ils ont un accès limité aux données, ce qui les oblige à effectuer des recherches laborieuses sur la plateforme à l’aide de mots clés. « Je pense qu’il est juste de dire qu’il s’agit probablement de la partie émergée de l’iceberg », a ajouté M. Hood, en faisant référence à ce qu’ils ont trouvé.

Mme Fonda, qui dirige un comité d’action politique consacré à la lutte contre les changements climatiques, a déclaré dans un communiqué qu’il était « odieux que YouTube viole sa propre politique » en diffusant des vidéos de canulars sur le climat avec des publicités, donnant ainsi une plus grande validité au contenu alors que « la Terre brûle ».

Je suis consternée qu’une publicité pour l’un de mes films apparaisse sur l’une de ces vidéos et j’espère que YouTube mettra immédiatement fin à cette pratique. L’actrice et militante américaine Jane Fonda

Le New York Times a constaté que des publicités pour Grubhub, un service de livraison de nourriture, apparaissaient à de nombreuses reprises avant des vidéos dénonçant le climat. Un porte-parole de Grubhub a déclaré que la société travaillait avec YouTube et d’autres partenaires pour « empêcher les publicités de Grubhub d’apparaître à côté de contenus qui promeuvent la désinformation ».

Michael Aciman, porte-parole de YouTube, a déclaré dans un communiqué que la société autorisait « les débats politiques ou les discussions sur les initiatives liées au climat, mais lorsque le contenu va jusqu’à nier les changements climatiques, elle supprime les publicités diffusées sur ces vidéos ».

M. Aciman a ajouté : « Si nous appliquons rigoureusement cette politique, notre application n’est pas toujours parfaite et nous travaillons constamment à l’amélioration de nos systèmes afin de mieux détecter et supprimer les contenus qui violent la politique. C’est pourquoi nous accueillons volontiers les commentaires de tiers qui pensent que nous avons raté quelque chose ».

Il a ajouté que YouTube avait supprimé les publicités de plusieurs vidéos signalées par les chercheurs, notamment celle qui faisait la promotion de 80 pour Brady.

La désinformation étant devenue un fléau en ligne, YouTube a tenté de trouver un équilibre entre son désir d’être une plateforme ouverte à des opinions diverses et son intérêt à fournir aux utilisateurs des faits avérés sur des sujets importants. Ces dernières années, la plateforme s’est attaquée au mensonge selon lequel l’élection présidentielle de 2020 aurait été volée et aux fausses allégations concernant les vaccins.

En 2021, lorsque l’entreprise a modifié ses règles sur les changements climatiques, elle a expliqué que les annonceurs et les éditeurs partenaires étaient de plus en plus mal à l’aise à l’idée d’apparaître aux côtés de contenus inexacts sur le climat.

Les règles de Google s’appliquent aux contenus qui qualifient les changements climatiques de canular ou d’escroquerie, qui nient la tendance à long terme du réchauffement climatique ou qui nient que les émissions de gaz à effet de serre ou l’activité humaine contribuent aux changements climatiques.

Sous certaines des vidéos sur le climat que les chercheurs ont trouvées – certaines avec des publicités et d’autres sans –, YouTube avait un encadré « contexte » avec des informations faisant autorité, signalant qu’il savait que les vidéos contenaient des affirmations fausses ou au moins contestées. « Les changements climatiques sont une évolution à long terme des températures et des conditions météorologiques, principalement causée par les activités humaines, en particulier la combustion de combustibles fossiles », écrit YouTube, tout en renvoyant à un site des Nations unies sur le sujet.

Les recherches menées par le Center for Countering Digital Hate et Climate Action Against Disinformation, une coalition internationale de plus de 50 groupes de défense de l’environnement, suggèrent que YouTube a négligé ou ignoré des contenus violents. Ils ont identifié 100 autres vidéos qui n’enfreignaient pas explicitement les règles de Google, mais qui répondaient à une définition plus large de la désinformation climatique qui devrait également être couverte.

« Cela démontre que YouTube profite actuellement d’un éventail de désinformation climatique beaucoup plus large que celui couvert par ses règles étroitement définies », indique le rapport.

Les vidéos citées par le groupe proviennent de diverses sources, dont des experts, des baladodiffuseurs et des groupes de défense.

Il s’agit également de géants de l’industrie comme Exxon Mobil, qui a été accusé de « blanchir » sa contribution aux émissions de carbone, bien que ses vidéos n’aient pas explicitement violé les règles de YouTube, et de grands médias conservateurs comme Fox News, dont les vidéos ont parfois violé les règles de YouTube. Dans l’une d’entre elles, Tucker Carlson, présentateur de Fox récemment licencié, a qualifié la lutte contre les changements climatiques « d’effort coordonné du gouvernement chinois pour entraver les États-Unis et l’Occident et prendre leur place en tant que leader du monde ».

Exxon Mobil et Fox n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les chercheurs ont constaté que presque toutes les vidéos comportaient des publicités, ce qui signifie que YouTube générait des revenus à partir du contenu et, dans certains cas, pouvait avoir payé les créateurs pour les vidéos. Le placement des publicités est un processus automatisé. Les vidéos de la plateforme sont souvent ciblées pour des spectateurs particuliers, ce qui signifie que des utilisateurs différents verront des publicités différentes avant la lecture de la même vidéo.

Cet article a été publié initialement dans le New York Times.