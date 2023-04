Redevance sur des articles à usage unique

La « radicalité douce » de Prévost

(Prévost) En avril 2022, la petite municipalité de Prévost, dans les Laurentides, est devenue la première au Québec à créer une redevance sur certains articles à usage unique, dont les gobelets à café, les petites bouteilles d’eau et les bidons de lave-glace. Un an plus tard, elle commence à financer des projets avec les sommes récoltées, mais a hâte que d’autres villes l’imitent. Un dossier d’Ariane Krol