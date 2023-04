Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada sont reparties à la hausse en 2021, deuxième année de la pandémie, montrent les plus récentes données officielles.

Le Canada a émis 670 millions de tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (Mt éq. CO 2 ) cette année-là, contre 659 Mt en 2020, indique le Rapport d’inventaire national publié par Ottawa, vendredi, à la veille de la date limite du 15 avril pour le présenter à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Cette hausse de 1,8 % est attribuable essentiellement au secteur des transports et à celui de l’extraction de pétrole et de gaz, dont les augmentations ont été respectivement de 9 Mt (+5 %) et 4 Mt (+4 %), effaçant largement les diminutions enregistrées dans le secteur du chauffage résidentiel et celui de l’agriculture.

À 670 Mt, les émissions de GES du Canada de 2021 demeurent toutefois inférieures à leur niveau prépandémique ; elles avaient été de 724 Mt en 2019.

Elles sont également inférieures de 8,4 % aux 732 Mt émises en 2005, année de référence utilisée par le Canada pour calculer son engagement de réduction de 40 à 45 % d’ici 2030.

Le Rapport d’inventaire national souligne que « l’intensité » des émissions de l’économie canadienne, soit la quantité de GES émise selon l’évolution du produit intérieur brut (PIB) a diminué de 29 % depuis 2005.

« La croissance de l’économie du Canada a été plus rapide que la croissance de ses émissions de GES », explique le document.

Le Canada est le 10e plus grand émetteur de GES de la planète, avec 1,6 % des émissions mondiales, rappelle le document, citant les données du site spécialisé Climate Watch pour 2019.

Le Canada est par ailleurs l’un des plus grands émetteurs de GES par habitant, avec 17,5 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (t éq. CO 2 ) par personne en 2021 ; ce taux était de 22,7 t éq. CO 2 en 2005.

Augmentation plus faible que prévu

L’augmentation des émissions de GES du Canada en 2021 est « plus faible que prévu, [ce qui] montre que la croissance économique du Canada continue d’être plus propre et moins polluante qu’auparavant », a déclaré le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, dans un communiqué.

« Des progrès sont en cours, et le Canada s’est montré déterminé dans ses actions pour le climat », a ajouté le ministre, vantant notamment son Plan de réduction des émissions pour 2030.

« Nous avons déjà accompli près du quart de notre objectif de réduction des émissions de 2030 », s’est-il félicité.

Trajectoire similaire pour le Québec Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec ont elles aussi augmenté, montre le Rapport d’inventaire national. Elles ont atteint 77 millions de tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (Mt éq. CO 2 ) en 2021, contre 74 Mt éq. CO 2 en 2020. Il s’agit d’une quantité inférieure au niveau prépandémique ; les émissions du Québec avaient été de 82 Mt éq. CO 2 en 2019. Il s’agit aussi d’une quantité inférieure aux 84 Mt éq. CO 2 de 1990, que le Québec utilise comme année de référence pour calculer son objectif de diminution de 37,5 % d’ici 2030.