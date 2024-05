(Montréal) La centrale thermique qui alimente plus du tiers du centre-ville de Montréal en chauffage, en eau chaude et en climatisation sera électrifiée, une initiative « louable », mais qui fait « diversion » face aux défis plus grands qui s’imposent, estiment des organisations écologistes.

Québec attribue une subvention de 10 millions de dollars à Énergir chaleur et climatisation urbaines (ÉCCU), qui exploite la centrale thermique située à la sortie de l’autoroute Bonaventure, pour ce projet de décarbonation de 24 millions.

« On aide Énergir à nous aider à atteindre nos objectifs » de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), a déclaré le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charette, mardi, en faisant cette annonce à l’ouverture du Sommet Climat Montréal.

Énergir remplacera une « immense chaudière au gaz » datant de 1962 par deux chaudières électriques et augmentera la performance de son système de récupération et de valorisation de la chaleur provenant des cheminées avec des thermopompes, a expliqué sa vice-présidente directrice pour le Québec, Stéphanie Trudeau.

L’entreprise installera également de plus petites chaudières au gaz, plus efficaces, qui ne seront utilisées qu’une centaine d’heures par année lors des périodes de pointe de consommation électrique.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Stéphanie Trudeau, vice-présidente directrice pour le Québec chez Énergir

« On est très, très convaincus que les bénéfices qui sont associés [au projet] sont aussi importants que les investissements », a déclaré Mme Trudeau.

Le projet, qui devrait être complété d’ici le début de 2027, permettra de réduire des émissions de gaz à effet de serre de la centrale de près de 10 000 tonnes par année.

« C’est l’équivalent de décarboner une ville de 35 000 habitants, a illustré le ministre Charette. C’est majeur ! »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette

En service depuis 1976, la centrale thermique alimente de grands édifices du centre-ville comme la Place Ville Marie, la gare Centrale et l’École de technologie supérieure, totalisant près de deux millions de mètres carrés, à travers l’un des plus importants réseaux de distribution de chaleur sous-terrain au Canada.

Louable, mais décevant, disent les écologistes

L’initiative est « louable », estime le directeur des relations gouvernementales d’Équiterre, Marc-André Viau, qui déplore toutefois que Québec subventionne un distributeur d’énergie fossile.

« On donne de l’argent à une compagnie pour qu’elle fasse la job qu’elle devrait faire elle-même, c’est-à-dire ne pas produire de GES », dit-il, estimant que cet argent serait mieux investi dans la production d’énergies renouvelables ou dans des mesures d’efficacité et de sobriété énergétiques.

« C’est une bonne nouvelle qu’on électrifie, parce que c’est ce qu’on doit faire », croit lui aussi le responsable de la campagne climat-énergie de Greenpeace Canada, Patrick Bonin, mais il estime qu’il s’agit d’une diversion.

C’est une goutte d’eau dans toute la pollution que génère Énergie avec les nouveaux branchements [au réseau gazier] qu’elle pousse et les appareils existants qu’elle renouvelle et qui vont polluer pendant des dizaines années. Patrick Bonin

Québec aurait pu opter pour une réglementation forçant l’électrification de la centrale thermique d’Énergir plutôt que de la payer pour le faire, estime M. Bonin, soulignant que les besoins sont « criants » en matière de transport collectif et d’adaptation aux changements climatiques.

Cette « mesurette » démontre que le gouvernement ne prend pas au sérieux la crise climatique, assène Patrick Bonin, qui reproche au ministre Charette de se présenter au Sommet Climat Montréal en n’avant « rien ou presque à annoncer, à part un partenariat avec une gazière ».