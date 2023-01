Un nouveau déversement d’hydrocarbures est survenu dans le ruisseau Bouchard, à Dorval, mais les contaminants rejetés ne provenaient pas de l’aéroport Montréal-Trudeau, cette fois.

L’incident serait survenu le 29 décembre « près d’un garage mécanique pour camions lourds », a indiqué à La Presse le Service de l’environnement de la Ville de Montréal, précisant en avoir été averti le 30 décembre par la Ville de Dorval.

En raison d’un accident et des précipitations qui tombaient ce jour-là, « un récipient contenant de l’huile à moteur a débordé et le contenu a rejoint le puisard le plus près », a expliqué Kim Nantais, porte-parole de la Ville de Montréal.

Puisque les égouts sanitaires et pluviaux sont séparés à cet endroit, « la contamination s’est retrouvée dans le ruisseau Bouchard », a-t-elle précisé.

Le petit cours d’eau prend sa source au nord de l’aéroport, qu’il traverse dans une canalisation enfouie avant de refaire surface au sud-est des pistes, et parcourt la ville de Dorval pour finalement se jeter dans le fleuve à la hauteur du parc du Millénaire.

Une entreprise spécialisée a été mandatée pour effectuer le nettoyage et la décontamination du site et du ruisseau, en collaboration avec la Ville de Dorval, a aussi indiqué Mme Nantais.

Ce déversement dans le ruisseau Bouchard est survenu trois semaines après un autre, le 6 décembre, en provenance d’un terrain appartenant aux Aéroports de Montréal.