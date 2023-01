L’année commence sur les chapeaux de roues pour les voyageurs à cause d’une panne informatique qui a temporairement cloué les avions au sol aux États-Unis. Si les retards sont limités à Montréal-Trudeau, c’est dans la nervosité que l’on se préparait à se rendre au sud de la frontière.

« Nous avons une correspondance à New York vers La Nouvelle-Orléans en soirée, j’espère qu’on ne la ratera pas, racontent Guenola et Michel Bernard. On ne part que pour huit journées de vacances, j’espère qu’on en profitera au complet. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Guenola Bernard et Michel Bernard.

Les perturbations émanent du système de notification des missions aériennes (NOTAM), qui fournit des informations de sécurité aux équipages de vol, selon le régulateur américain de l’aviation civile – la Federal Aviation Administration. L’origine du problème n’avait pas été précisée, mercredi avant-midi.

Ces nouvelles turbulences surviennent après les ratés du temps des Fêtes, où plusieurs vols ont été annulés en raison des conditions météorologiques et de problèmes chez des transporteurs aériens comme Sunwing. Si les retards et annulations étaient nombreux dans les aéroports américains, le portrait était différent à Montréal-Trudeau. Selon Aéroports de Montréal (ADM), une « quinzaine » de départs avaient été retardés en matinée.

Les voyageurs rencontrés par La Presse étaient néanmoins nerveux. Plusieurs se demandaient ce qu’il adviendrait de leurs vols de correspondance aux États-Unis qui devaient en principe les mener vers leurs destinations respectives.

C’était notamment le cas de Iris Marunak et Rodolfo Closs, un couple de Trois-Rivières qui devait faire escale à Chicago avant de s’envoler vers Sao Paulo, au Brésil.

« Ici, notre vol a été retardé d’une trentaine de minutes, mais à Chicago, on ne sait pas ce qui nous attend, raconte Mme Marunak. Nous n’avons eu aucune information jusqu’à présent. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Iris Marunak et Rodolfo Closs craignent de manquer leur connexion à l’aéroport de Chicago.

Un peu plus loin, Santino Maru était dans une situation similaire. Ce voyageur n’était plus certain d’arriver à temps au Brésil.

« Vous me parlez des problèmes (aux États-Unis) et ça me fait peur, affirme-t-il. J’espère que ça ne sera pas comme l’an dernier lorsque mon vol vers l’Europe avait été annulé. S’il y a trop de retard, ça risque de me prendre une journée de plus pour me rendre au Brésil. »

Des conséquences ici

À travers le Canada, jusqu’à 800 vols pourraient être affectés par l’incident survenu aux États-Unis, selon la firme Cirium, qui compile des données sur l’industrie aérienne.

« On recense environ 86 000 sièges sur les vols qui étaient prévus (mercredi) entre le Canada et les États-Unis, a indiqué le porte-parole de la firme, Mike Arnot, dans un courriel. Cela pourrait avoir un impact potentiel sur environ 57 000 passagers. »

Selon Flightaware, une autre firme qui compile des données sur l’industrie, cinq vols qui devaient décoller de Montréal-Trudeau avaient été annulés, mercredi avant-midi, tandis que 42 autres étaient retardés. À destination de l’aéroport, on recensait huit annulations et 55 retards.