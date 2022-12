Dans ses prévisions transmises lundi matin, Environnement Canada précise qu’entre mercredi et samedi, les températures diurnes passeront de 0 à 9 ℃ à Montréal et qu’elles s’élèveront jusqu’à 7 ℃ la nuit.

Après la tempête et le froid, le redoux

Un important redoux annoncé à partir de mercredi risque de mettre à mal les activités hivernales, mais sera le bienvenu chez les équipes d’Hydro-Québec chargées de rétablir le courant après l’intense tempête hivernale ayant frappé la province juste avant Noël.

À compter de mercredi, le mercure montera largement au-dessus du point de congélation dans presque tous les centres urbains québécois, la nuit et le jour.

Ce redoux devrait durer au moins quatre jours, soit jusqu’à la veille du jour de l’An.

Dans ses prévisions transmises lundi matin, Environnement Canada précise qu’entre mercredi et samedi, les températures diurnes passeront de 0 à 9 ℃ à Montréal et qu’elles s’élèveront jusqu’à 7 ℃ la nuit.

Des conditions semblables prévaudront ailleurs. Le mercure montera jusqu’à 10 ℃ à Sherbrooke, 7 ℃ à Québec, 6 ℃ à Gatineau, Saguenay, Rimouski et dans Charlevoix et 4 ℃ à Gaspé.

Environnement Canada prévoit également que de mercredi à dimanche, le temps sera généralement pluvieux.

Pas inhabituel, mais..

Si une période de redoux n’est pas inhabituelle à la fin de décembre ou au début du mois de janvier, celle-ci risque de se distinguer par la durée des températures bien au-dessus du point de congélation la nuit, indique la météorologue d’Environnement Canada Julie Deshaies.

« Surtout que les moyennes maximales de jour sont de -5 ℃ et de -13 ℃ la nuit, alors que là, les températures vont rester au-dessus du point de congélation même durant la nuit », explique-t-elle.

Par conséquent, la neige tombée en quantité importante ces derniers jours risque de se gorger d’eau, en plus de la pluie attendue, mettant ainsi à risque d’effondrement des structures sur lesquelles elle s’est accumulée.

« À certains endroits, on a eu des 60-70 cm de neige. Il va falloir faire attention aux structures. Il pourrait aussi y avoir des accumulations d’eau si, en ville, on n’a pas dégagé les puisards. Il pourrait y avoir certaines répercussions sur certains cours d’eau, quoique ça reste à voir », précise Julie Deshaies.

Bienvenu chez Hydro-Québec

Chez Hydro-Québec, la nouvelle de ce redoux a été bien accueillie alors que ses équipes sont encore à pied d’œuvre sur le terrain pour tenter de reconnecter au réseau les clients toujours privés d’électricité.

« Ça devrait aider les équipes sur le terrain à rétablir plus rapidement, surtout si on a à déployer les hélicoptères. Aujourd’hui, la visibilité était parfaite, un ciel dégagé, donc ça aussi, ça aide énormément », a indiqué la directrice principale des opérations et de la maintenance d’Hydro-Québec pour le Centre-du-Québec, Julie Sbeghen, en conférence de presse virtuelle lundi.

Chargement de neige à Montréal

D’ici là, une opération de chargement de neige a été déclenchée à partir de lundi soir ou ce mardi matin dans plusieurs arrondissements montréalais. C’est ce qu’a annoncé la Ville de Montréal, par voie de communiqué lundi, après qu’une douzaine de centimètres de neige sont tombés sur son territoire depuis vendredi dernier.

Les arrondissements concernés sont les suivants :

Anjou

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal-Nord

Outremont

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Ahuntsic-Cartierville

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Pierrefonds-Roxboro

Rosemont–La Petite-Patrie

« Comme les quantités de neige varient beaucoup selon les secteurs et tel que prévu à la Politique de déneigement de la Ville de Montréal, les arrondissements peuvent procéder, lorsque requis, à des opérations de chargement sur leur territoire », précise-t-on.

Avec La Presse Canadienne