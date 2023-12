Les 66 000 enseignants du primaire et du secondaire membres de la FAE sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre, et ce, sans pouvoir compter sur un fond de grève.

(Montréal) La présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Mélanie Hubert, s’est adressé à ses membres dans une vidéo sur Facebook vendredi soir, vers 21 h, pour les aviser que le travail se poursuit dans l’espoir d’en arriver à une entente avec le gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives.

Helen Moka La Presse Canadienne

« N’ayez crainte, la négociation se poursuit pendant la fin de semaine. C’est la priorité de la FAE d’en arriver à une entente satisfaisante », a déclaré Mme Hubert en marge d’une rencontre entre le comité exécutif et le comité de négociation de la FAE.

PHOTO PATRICK SANSFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La présidente de la FAE, Mélanie Hubert

Les 66 000 enseignants du primaire et du secondaire membres de la FAE sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre, et ce, sans pouvoir compter sur un fond de grève.

Dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de confusion sur l’état de la situation. Le premier ministre François Legault se disait confiant mercredi que les enfants pourront retourner à l’école dès lundi, ce qui a été qualifié d’irréaliste par la présidente de la FAE.

Mélanie Hubert a réitéré dans son message de vendredi soir que « les choses n’avancent pas au rythme souhaité », rappelant toutefois qu’il y a eu des rencontres de négociations tout au long de la semaine et que ce travail va se poursuivre.

« Nous serons disponibles toute la fin de semaine pour faire avancer les choses et la partie patronale nous a aussi assuré de sa disponibilité pour les deux prochains jours. Ce qu’il reste à faire, c’est de faire avancer les travaux chacun de notre côté et de fixer des rencontres pour se reparler », a-t-elle précisé.

« En attendant, passez une belle fin de semaine. On va laisser la négo suivre son cours. Essayez de vous reposer et on se retrouve lundi sur les lignes de piquetage », ajoute Mme Hubert.

Ailleurs dans le secteur public

Le front commun intersyndical fera aussi le point la semaine prochaine sur les négociations avec le gouvernement du Québec et sur la suite des choses pour ses membres, voire s’il exercera son mandat de grève générale illimitée.

Les 420 000 travailleurs des réseaux de l’éducation et de la santé représentés par le front commun, formés de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l’APTS, ont conclu leur troisième séquence de grèves jeudi.

Pas de retour à la contre-proposition de la FIQ

De son côté, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, espérait une réponse du gouvernement jeudi à une proposition qu’elle avait soumise la veille sur les conditions de travail.

La FIQ fera aussi le point sur la négociation la semaine prochaine, après trois séquences de grèves de ses membres.

Tant le premier ministre François Legault que la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel ont qualifié les négociations avec le FIQ de très difficiles.

Le premier ministre Legault a même laissé tomber qu’il ne fallait pas s’attendre à un dénouement avant Noël. « Je pense que ça va aller plutôt en janvier », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.