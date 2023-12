2 articles Éducation

Apprendre le violon, apprendre la vie

Quand on est attendu dans une classe de 1re secondaire pour entendre des élèves jouer du violon, du violoncelle ou de la contrebasse, auxquels ils n’ont été initiés que deux petits mois plus tôt, on s’imagine le pire. À tort. À l’école Saint-Luc, dans le programme de musique, l’orchestre – mis en sourdine par la grève – sonne déjà du tonnerre.