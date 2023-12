La dernière fin de semaine de négociations a été « difficile et décevante », déplore la FAE, dont les 66 000 enseignants sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre.

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) poursuit sa grève et demande à Québec de « prendre les négociations au sérieux », mais aussi de clarifier ce qu’il attend aux tables de négociations.

« Les prochains jours seront déterminants pour qu’on arrive à une entente satisfaisante avant les Fêtes », a déclaré Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

« On n’est pas là pour que ça brasse, on est là pour que ça règle », a ajouté Mme Hubert, en référence aux propos du premier ministre François Legault qui a déclaré la semaine dernière qu’il s’attendait à ce que « ça brasse » dans les prochaines semaines.

Mercredi dernier, le Conseil fédératif de négociation de la FAE avait déposé une nouvelle contre-offre au gouvernement.

Jeudi, le premier ministre Legault s’est dit prêt à bonifier sa nouvelle offre d’augmentations de salaire de 12,7 % en cinq ans, présentée mercredi.

