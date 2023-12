Deux femmes à la tête de facultés clés Une première en deux siècles d’histoire à l’Université McGill

Après Maud Cohen, qui est devenue en 2022 la toute première femme nommée directrice de Polytechnique Montréal, pourtant fondée il y a 150 ans, voilà que deux femmes viennent d’être nommées à la tête de deux des facultés les plus névralgiques de l’Université McGill, celles de médecine et sciences de la santé et de génie. Dans ces deux cas aussi, c’est une première dans toute l’histoire de l’établissement. Trente-quatre ans après les féminicides à Polytechnique, entrevue avec ces deux pionnières.