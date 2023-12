(Québec) La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) dit qu’elle analyse une « propostion verbale » qui lui a été faite par Québec lundi soir, dans une nouvelle tentative de mettre fin à la grève générale illimitée de 66 000 enseignants.

Mardi, la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel a révélé dans une déclaration écrite qu’une telle proposition avait été présentée au syndicat, en grève depuis le 23 novembre.

La FAE « confirme avoir rencontré la partie patronale très tard [lundi] soir et avoir reçu une proposition verbale d’entente de principe exploratoire, à l’exception d’une annexe d’une page et demie » et dit l’analyser.

Dans une déclaration écrite, Sonia LeBel juge que si cette proposition est acceptée, « elle pourrait permettre d’améliorer concrètement les services aux élèves, les conditions d’exercice des enseignantes et viendrait répondre aux enjeux prioritaires portés par la FAE ».

« Nous espérons un retour positif du syndicat sous peu », ajoute-t-elle.

Dans le lexique des négociations, une proposition de règlement signifie que le gouvernement croit avoir trouvé une piste d’atterrissage susceptible de satisfaire le syndicat.

« Malgré l’absence d’un document écrit complet », le comité exécutif de la Fédération analyse cette proposition gouvernementale, ajoute-t-on.

La FAE écrit également avoir déposé lundi « une proposition concernant les demandes de la partie patronale liées à la souplesse et aux affectations, qui a été balayée du revers de la main par le gouvernement ».

Il s’agit d’une deuxième sortie en autant de jours de la présidente du Conseil du trésor sur l’état des négociations. Lundi, Sonia LeBel a déclaré que la FAE « reste sur ses positions » et manque de « souplesse ». Plus tard, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a lui aussi déclaré que sur certains points de la négociation, le syndicat n’a offert « aucune souplesse ».

« Aucune. Zéro. Nous, de notre côté, on a fait des ouvertures sur la composition de la classe, sur l’autonomie professionnelle également », a-t-il déclaré.

« J’invite le gouvernement à cesser ses interventions sur la place publique », a rétorqué la présidente de la FAE, Mélanie Hubert.