Les sept priorités du ministre Bernard Drainville, les surdiagnostics de TDAH, les échecs à l'épreuve ministérielle de français en secondaire 5... Le système d'éducation a fait la manchette cette semaine. Voici un résumé de notre couverture.

La Presse

TDAH : des « bébés de classe » diagnostiqués à tort La journaliste Katia Gagnon publie la suite de son dossier portant sur l’étude qui montre que les « bébés de classe » – les enfants les plus jeunes de leur groupe – courent plus de risques d’hériter d’un diagnostic de TDAH. Ses articles ont fait réagir plusieurs lecteurs. La grande majorité d’entre eux, qu’ils soient parents, enseignants ou spécialistes, déplorent la « pression du diagnostic » qui s’exerce dans le réseau scolaire. Et dans certains cas, leurs histoires sont troublantes. Lisez TDAH : Des « bébés de classe » diagnostiqués à tort Lisez Les « bébés de classe » plus souvent étiquetés TDAH publié le 19 janvier

Les sept travaux du ministre de l'Éducation Le ministre de l'Éducation Bernard Drainville a présenté les sept priorités qui seront mises de l'avant durant son mandat. « Une voie rapide vers le brevet d’enseignement », l'enseignement du français, la rénovation d'écoles et des écoles à programmes particuliers, pour n'en nommer que quelques-unes. Lisez L’enseignement du français, « on va s’en occuper », promet Drainville Lisez l'entrevue du ministre Drainville accordée à Marie-Ève Morasse

Dégringolade en français écrit Les résultats à l'épreuve ministérielle de français de secondaire 5 sont à la baisse dans plusieurs centres de services scolaires. Dans certains centres de services scolaires, près de la moitié des jeunes y ont échoué, montrent les chiffres obtenus par La Presse. Lisez Épreuve de 2022 : Dégringolade en français écrit Lisez Échec en français : Bernard Drainville est « préoccupé »

Pas de 6e année pour des enfants en difficulté Le primaire doit être terminé en six ans. Or, pour les élèves qui ont redoublé, leur parcours au primaire se termine souvent en 5e année et c'est dans une classe en adaptation scolaire pour élèves en difficulté qu'ils se retrouveront pour commencer leur secondaire. Des pratiques très variables selon où l'on se trouve au Québec. Une situation qui a surpris le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. « J’ai été très surpris de cette histoire-là. On est en train de faire des recherches, d’abord pour voir si ça se produit souvent, ensuite, comment on va gérer ça », a-t-il déclaré. Lisez Pas de 6e année pour des enfants en difficulté Lisez Drainville « surpris » que des élèves soient exemptés de 6e année