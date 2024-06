(Québec) Les cégeps anglophones doivent « se réconcilier avec le réel », déplore le gouvernement Legault qui ne prévoit pas de nouveaux allègements à sa loi sur la protection du français pour les étudiants autochtones. Québec rétorque qu’il a offert aux Premières Nations une « loi 101 » pour protéger leurs langues, ce qu’elles ont refusé.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, s’est dite prête à « accompagner davantage » les étudiants autochtones qui étudient en anglais, mais n’a pas l’intention d’ajouter de nouveaux allègements réglementaires à la loi (96) sur le français.

« Pour l’instant, les allègements réglementaires qu’on a sont les allègements réglementaires dont on parle », a résumé Mme Déry mercredi. La ministre et son collègue responsable des Premières Nations et des Inuit, Ian Lafrenière, ont rappelé qu’ils avaient déjà apporté des modifications réglementaires pour tenir compte des spécificités des étudiants autochtones.

Pour sa part, le ministre à la Langue française, Jean-François Roberge, a réfuté l’argumentaire des collèges anglophones en affirmant qu’ils doivent « se réconcilier avec le réel ».

Depuis l’an dernier, les étudiants des Premières Nations qui reçoivent leur enseignement en anglais au collégial sont exemptés de l’épreuve uniforme de français. Un deuxième règlement – qui est toujours à l’étude – vient également leur permettre de suivre trois cours de français plutôt que trois cours en français. Ce dernier règlement doit entrer en vigueur prochainement.

« Il fallait trouver une voie de passage pour leur permettre d’être exemptés de l’épreuve uniforme de français parce qu’ils ne sont pas considérés, ni comme des francophones ni comme des anglophones, c’est-à-dire que leur langue n’est ni l’anglais ni le français. On est très sensible à l’accessibilité en l’enseignement supérieur de ces étudiants-là », a assuré le ministre Déry en mêlée de presse.

Or, ces allègements sont insuffisants selon cinq cégeps anglophones qui déplorent que les modalités de Charte de la langue française « imposent de multiples obstacles systémiques et discriminatoires et compromettent la transmission de leurs langues ancestrales ». Les directions de ces établissements ont écrit directement à François Legault – à la demande des étudiants autochtones – pour lui faire part de « l’urgence d’agir ».

Plus de deux ans après l’adoption de la loi, les mesures prises par le ministère de l’Enseignement supérieur demeurent insuffisantes. Nous exhortons aujourd’hui le gouvernement du Québec à prendre la pleine mesure de la situation et à s’engager sans délai dans un dialogue constructif avec les communautés autochtones. Extrait de la lettre des cégeps anglophones

Les cinq établissements (Collège Dawson, Collège John Abbott, Collège Vanier, Cégep Heritage et Cégep régional Champlain) expliquent que les étudiants autochtones ne se prévalent pas de ces dérogations parce qu’elles s’accompagnent de mesures administratives, comme des formulaires à compléter.

« Plusieurs estiment que l’exigence de soumettre une telle demande représente en soi un processus qui va à l’encontre de leurs droits ancestraux et ils refusent de s’y soumettre par principe », indiquent-ils.

Ils sont « dans l’erreur », selon Roberge

Le ministre Jean-François Roberge estime de son côté que les établissements qui ont signé la lettre ont une mauvaise compréhension des allègements offerts.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jean-François Roberge

« Je pense qu’ils sont dans l’erreur, parce qu’ils ont mal saisi les gestes qu’on a posés par rapport à la communauté des Premières Nations et des Inuit. On a adopté des règlements qui leur donnent grosso modo à peu près les mêmes exemptions que la communauté historique anglophone », a soutenu le ministre.

Selon M. Roberge, les collèges font fausse route lorsqu’ils affirment que la Charte de la langue française nuit à la réussite des étudiants autochtones.

Les directions générales des cégeps anglophones qui prétendent qu’on place les Premières Nations et Inuit en situation d’échec ne comprennent pas la situation ou font semblant de pas comprendre la situation. Les exemptions qu’on a données sont tout à fait tout à fait raisonnables. Jean-François Roberge, ministre à la Langue française

De son côté, la ministre innue, Kateri Champagne Jourdain, s’est dite « sensible » à l’accès des Premières Nations aux études supérieures. « Je suis convaincue qu’on va trouver les solutions pour faire en sorte […] qu’ils aient accès aux études supérieures parce qu’on a besoin d’eux », a-t-elle indiqué.

Un « plan B », dit Lafrenière

Le ministre Ian Lafrenière a rappelé que le premier ministre s’était engagé en pleine campagne électorale à présenter une « loi 101 » pour protéger les langues autochtones. Or, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador (APNQL) s’y était farouchement opposé.

« Je vous rappelle qu’à la base, ce qu’on ne voulait pas, c’était d’y aller de façon réglementaire, on voulait y aller avec un projet de loi », a fait valoir M. Lafrenière. « On comprenait très bien la spécificité des Premières Nations et des Inuit, on ne voulait pas les considérer comme des ayants droit. On a compris la position de l’APNQL, on a trouvé un autre chemin », a-t-il dit.

L’APNQL demandait à l’époque que les Premières Nations soient complètement exemptées de la réforme du ministre Simon Jolin-Barrette. L’Assemblée et le Conseil en Éducation des Premières Nations contestent maintenant la loi devant les tribunaux.