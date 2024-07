Des centres de services scolaires observent une hausse marquée des inscriptions aux cours d’été, au terme d’une année perturbée par une importante grève. Prises au dépourvu, des écoles ont été forcées d’embaucher des enseignants supplémentaires à la dernière minute pour répondre au nombre d’élèves qui a doublé par endroits.

Par cette chaleur, Clovis devrait être au camp avec ses amis. « À la place, je fais des maths dans une classe », lâche l’adolescent, croisé un après-midi collant de juillet à la sortie d’une école secondaire de Villeray.

Comme lui, ils sont des milliers d’élèves à reprendre le chemin de l’école ces derniers jours pour suivre un cours de rattrapage en français, en sciences ou encore en histoire.

Plusieurs centres de services scolaires rapportent une hausse importante des inscriptions aux cours d’été, au terme d’une année marquée par plusieurs jours de grève.

« Ça a été une surprise », affirme André Bernier, vice-président de l’Association québécoise du personnel de direction d’école.

Au point que des directions d’école ont été forcées d’embaucher des enseignants supplémentaires à la dernière minute pour répondre à la demande, raconte-t-il.

« On a de la misère à trouver du personnel en temps normal, alors imaginez l’été. »

Jusqu’à deux fois plus d’inscriptions

De tous les centres de services sondés, c’est celui de Saint-Hyacinthe qui enregistre la hausse la plus importante : les inscriptions y sont plus de deux fois plus nombreuses que l’an dernier (229 en 2023 contre 492 en 2024).

Au centre de services scolaire des Mille-Îles, le nombre d’élèves inscrits est passé de 1000 à 1500, une augmentation de 50 %.

Même chose à celui de Marie-Victorin, qui observe une hausse de 46 %. « Cette année se distingue en termes d’inscriptions », souligne la relationniste Geneviève Cormier.

Les cours d’été ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement recommandés aux élèves en situation d’échec.

Ceux qui n’ont pas réussi une épreuve ministérielle en 4e ou 5e secondaire peuvent également s’y inscrire pour se préparer à leur examen de reprise.

D’après André Bernier, ce sont les inscriptions à ces cours préparatoires qui sont particulièrement à la hausse. C’est du moins ce qu’il entend sur le terrain. « Mais il y a quand même une augmentation dans les cours en 1er, 2e et 3e secondaires », ajoute-t-il.

Le centre de services scolaire de Montréal, le plus gros au Québec, rapporte quant à lui 3537 inscriptions aux cours d’été et aux examens de reprise, selon un bilan préliminaire.

L’an dernier, 2391 élèves y étaient inscrits. « Un même élève peut bénéficier à la fois d’un cours d’été et de l’examen de reprise », précise l’organisme par courriel, qui confirme que la réponse aux cours d’été est bel et bien « à la hausse ».

Une grève à l’impact inconnu

Le ministère de l’Éducation n’a pas voulu se prononcer sur les raisons susceptibles d’expliquer cette hausse soudaine.

Mais un facteur vient à l’esprit : l’impact de la grève des enseignants sur la réussite de certains jeunes.

Des élèves ont manqué jusqu’à un mois d’école dans certains centres de services scolaires, comme celui de Laval. L’organisme comptait près de 1200 élèves inscrits le 4 juillet, soit 40 % de plus qu’à pareille date l’an dernier.

« Un mois, c’est beaucoup », estimait Ibrahim, qui attendait l’autobus à la sortie de son cours de français. La grève a-t-elle affecté ses notes, selon lui ? « En vrai, oui. On a raté plusieurs examens », répond l’élève de 2e secondaire.

Selon la présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative, Andrée Mayer-Périard, il est possible que la grève ait « fragilisé le parcours de certains élèves ».

Cela dit, des centres de services scolaires où les élèves ont manqué quelques jours d’école seulement observent également une hausse des inscriptions.

« Les interruptions scolaires sont difficiles pour certains jeunes, notamment ceux avec des difficultés d’apprentissage », rappelle Mme Mayer-Périard.

Or, la grève faisait suite à « plusieurs autres interruptions » survenues pendant la pandémie. « C’est un cumul. »

Dans tous les cas, il faudra attendre le résultat des examens ministériels au cours des prochaines semaines pour savoir si le nombre d’échecs a été plus élevé.

La pondération de ces épreuves a par ailleurs été revue à la baisse cette année en raison de la grève. « L’analyse des résultats est toujours en cours », a indiqué le ministère de l’Éducation.

Le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, où les enseignants ont été en grève pendant un mois, est le seul à avoir rapporté un nombre d’inscriptions « comparable aux deux dernières années ».

Des cours gratuits

Toutefois, un autre facteur pourrait être en jeu : le fait que la plupart des cours d’été soient exceptionnellement gratuits cette année.

La mesure, annoncée dans le plan de rattrapage mis en place par Québec dans la foulée de la grève pour venir en aide aux élèves, visait d’abord les élèves de 4e et de 5e secondaire.

Mais plusieurs centres de services ont décidé d’étendre la gratuité à l’ensemble des niveaux.

Pour le professeur Frédéric Guay, il est possible que les frais normalement associés aux cours d’été – quelques centaines de dollars – constituent une barrière pour certains élèves.

Si on s’aperçoit qu’il y a un taux de rebond sur le taux de diplomation en offrant cette mesure, alors il faut la poursuivre. Frédéric Guay, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en motivation, persévérance et réussite scolaires

Or, la gratuité n’expliquerait pas à elle seule le phénomène observé : certains centres de services offrent déjà les cours d’été gratuitement depuis quelques années.

C’est le cas de celui de la Pointe-de-l’Île, qui constate lui aussi une augmentation des inscriptions aux cours d’été.

« Ce facteur n’est donc pas en cause dans la hausse observée », indique la coordonnatrice, Catherine Marois.

Quoi qu’il en soit, les cours d’été devraient en tout temps être gratuits, estime Andrée Mayer-Périard. « C’est une question d’équité », fait-elle valoir.

Par courriel, le ministère de l’Éducation a confirmé que la mesure « ne visait que la période estivale 2024 ».

Un « son de cloche »

« On n’est pas surpris », laisse tomber Benoît Giguère, vice-président aux relations du travail à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Le syndicat sonne l’alarme depuis des années sur la hausse du nombre d’élèves en difficulté dans les salles de classe, explique-t-il.

Mais l’augmentation des inscriptions aux cours d’été devrait être un « son de cloche ».

« Ça s’ajoute à tout le reste. Il y a nécessairement une réflexion à mener parce qu’il y a de réels enjeux en lien avec les difficultés des élèves », plaide-t-il.

Pour André Bernier, il faudra évaluer au cours des prochaines semaines « ce qui s’est passé ».

« Est-ce que c’est une différence dans la difficulté des examens ministériels ? Est-ce que c’est le fait que les cours soient gratuits ? Un effet de la grève ? », énumère-t-il.

« Là, c’est seulement une année, mais si on a une deuxième année avec [un nombre d’inscriptions] aussi alarmant, c’est qu’il y a quelque chose. »

Le plus récent bilan du plan de rattrapage dévoilé par Québec, mercredi, indique que « des milliers d’élèves » ont bénéficié de mesures de rattrapage au cours des derniers mois.

« Le bilan de fin d’année scolaire qu’on vient de réaliser nous montre encore une fois l’effet positif du plan de rattrapage », a dit le ministre Bernard Drainville par voie de communiqué.