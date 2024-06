Questions dans le mauvais ordre, examens dans la mauvaise langue : la distribution des épreuves ministérielles de sciences et de mathématiques de 4e secondaire a connu des ratés, cette semaine.

Dans un courriel envoyé lundi, deux jours avant l’épreuve de sciences, le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a demandé à l’ensemble des centres de services scolaires de vérifier les enveloppes qu’ils ont reçues, mais d’attendre la veille de l’épreuve pour le faire.

« Nous avons été avisés que des cahiers de l’élève en version anglaise pourraient se retrouver dans les boîtes de l’épreuve de science et technologie de la 4e secondaire », peut-on lire dans le courriel obtenu par La Presse. « Malheureusement, il est impossible de connaître les organismes touchés. »

« Afin d’éviter la surprise le matin de la passation de cette épreuve, nous vous proposons d’ouvrir les enveloppes exceptionnellement la veille de l’épreuve, c’est-à-dire le 18 juin 2024 à 17 h et de vérifier le contenu des enveloppes », ajoute le Ministère.

En temps normal, les examens ministériels sont envoyés aux différentes écoles dans des enveloppes scellées placées dans un local fermé à clé auquel une seule personne désignée par école peut accéder. L’objectif est ainsi de préserver la confidentialité de l’examen.

Quelques heures après la fin de l’examen de sciences de mercredi, un deuxième courriel du Ministère a été envoyé aux centres de services scolaires, mais cette fois-ci, il est question de l’assemblage des cahiers d’examen.

Certains cahiers de la section A de l’épreuve de science 055-410 auraient été mal assemblés par notre imprimeur, faisant en sorte que les questions de 6 à 15 n’auraient pas été dans le bon ordre. Extrait d'un courriel consulté par La Presse

Dans l’échange, on demande aux établissements scolaires de vérifier les copies des élèves et de rapporter toute anomalie. Il est également demandé aux enseignants de « porter une attention particulière aux réponses des élèves à ces questions » et de signaler si « des réponses étaient manquantes aux dernières questions » des cahiers.

« Ça fait un an qu’on prépare les élèves »

La Presse a pu s’entretenir avec un enseignant en science chargé de surveiller l’épreuve de science et technologie dans une école secondaire de Lanaudière. Il préfère rester anonyme par crainte de représailles.

Selon lui, il n’y aura pas de reprise de l’examen dans l’éventualité où ce dernier serait annulé. Une réalité qui serait dure à digérer pour cet enseignant, considérant les mois qui ont été nécessaires à la préparation des élèves pour l’examen.

« C’est fâchant parce que nous, ça fait un an qu’on prépare les élèves pour cet examen, dit-il. Ça fait trois semaines, un mois, qu’on fait des révisions et qu’on les entraîne pour cet examen-là. »

Nous, on a bien fait notre travail, mais quelqu’un au-dessus de nous l’a mal fait et ça va annuler notre année. Un enseignant d'une école secondaire de Lanaudière

Il craint aussi les conséquences qu’un tel cafouillage pourrait avoir sur la motivation des élèves.

« Déjà, nos élèves, en ce moment, sont désintéressés par l’école. Si en plus on leur fait annuler des épreuves, j’ai de la difficulté à croire qu’on peut les garder accrochés à l’école et qu’elle a une importance si en plus on fait des erreurs dans leurs examens », dit-il.

L’enseignant de science souligne également les conditions dans lesquelles les examens ont eu lieu. Le thermostat affichait 28 degrés au moment d’entrer dans la salle d’examen, mercredi.

« Il n’y a pas de ventilateurs [dans les classes], on les force à étudier, ils viennent à l’école en pleine canicule et on va leur dire que leur examen ne va pas être compté, car on a fait des erreurs dans les copies », déplore l’enseignant.

« C’est très décevant »

Pour la présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES), Kathleen Legault, cette situation démontre un manque d’organisation.

« C’est très décevant que le MEQ ne soit pas plus organisé et qu’on nous avertisse à la dernière minute, mais ce qui dépasse tout, ce sont des directives 24 heures avant [l’épreuve], dit-elle. On s’explique mal qu’on ait demandé à la personne responsable d’attendre la veille [de l’examen] à 17 h, alors que le courriel a été envoyé la veille. »

Kathleen Legault se dit inquiète que des problèmes d’assemblage des cahiers puissent faire « douter de la validité de l’épreuve » et ainsi « pénaliser des élèves ».

Des « irrégularités mineures » constatées par le Ministère

Le MEQ confirme que des « irrégularités mineures » dans l’assemblage des cahiers des élèves ont été constatées pour les épreuves ministérielles de 4e secondaire de sciences ST et de mathématiques CST.

Parmi les irrégularités, des erreurs d’assemblage touchant l’ordonnancement des questions dans l’épreuve de sciences ont été constatées et des erreurs d’assemblage des documents ont aussi été trouvées dans les cahiers de l’épreuve de mathématiques qui avait lieu jeudi.

Le Ministère confirme aussi que certains envois à l’intention des organismes scolaires francophones contenaient des copies d’épreuves en anglais.

Dans l’ensemble, le Ministère assure qu’il n’y a pas eu de violation de la confidentialité lors de l’ouverture des enveloppes scellées et que « selon les informations actuelles, il n’y aurait aucun impact sur les élèves ».

Malgré cela, le MEQ affirme que « l’administration des épreuves ministérielles s’est bien déroulée ».

Des échanges sont en cours avec Revenu Québec, qui était responsable de l’impression et de l’assemblage des épreuves, afin d’identifier les causes de cet incident.

De son côté, le cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, affirme lui aussi avoir été informé de ces incidents.

« Selon les informations actuelles recueillies par les CSS [centres de services scolaires], le tout ne semble pas avoir eu de conséquences, explique le cabinet du ministre. On va continuer de suivre la situation de près. »