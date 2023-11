Le hasard a voulu que Yvon Massicotte retrouve une cliente de L’Itinéraire, Judy Richards, en allant couvrir la répétition générale du spectacle Divertichiantes à Montréal. Cette relation spéciale avec la metteure en scène n’a pas teinté sa critique, a-t-il assuré en riant.

yvon massicotte L’Itinéraire

J’ai eu l’occasion d’assister à la répétition d’un spectacle joué par trois femmes. Toutes possèdent de merveilleux talents artistiques, comédienne, musicienne, chanteuse et j’en passe.

Après le spectacle intitulé Divertichiantes, né du projet Stérone, je me suis empressé de rencontrer les actrices de ce spectacle musical. Je voulais savoir ce qui les motivait à livrer ce message.

Anne-Marie Dupras, Andréanne Martin et Claudia Lopez avaient toutes un but en commun, de faire connaître et de comprendre ce qu’est le féminisme. Elles mentionnent qu’elles ont aussi des droits, comme le droit à l’avortement, le désir de ne pas porter de soutien-gorge, d’être une dirigeante d’entreprise, d’être mairesse, ministre, enfin de pouvoir occuper le poste traditionnellement occupé par un homme si elles en ont le désir et la capacité.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Répétition du spectacle Divertichiantes, avec Anne-Marie Dupras, Andréanne Martin et Claudia Lopez, dans une mise en scène de Judi Richards

Anne-Marie se cherchait un metteur en scène, mais ne trouvait que des hommes. Finalement une amie du groupe leur présente Judi Richard qui est capable de faire de la mise en scène. C’est un outil important pour elles, elle corrige les mots et les actions mal interprétés durant les répétitions.

D’après les idées de Judi Richards, le message du spectacle est le suivant : « Tous les travers des femmes, leurs corps, leurs règles, la ménopause, comment les femmes sont perçues, comment elles veulent être vues, comment elles ne veulent plus être jugées. Surtout comment prendre notre place et rire de nos travers. Ce n’est rien de révolutionnaire, mais c’est très amusant. »

Au début, les filles jouaient en région. Mais maintenant bien rodées, elles sont prêtes pour la Place des Arts. D’ailleurs, elles auront fait leur première prestation le 29 octobre 2023.

Leurs costumes flamboyants de flamenco sont très beaux. À un moment donné, Andréanne interprète une chanson d’Édith Piaf, extraordinairement bien imitée. Elles sont accompagnées de vidéos montrant la « femme d’autrefois » pour corroborer leur message.

À la fin, Anne-Marie nous mentionne que le terme « féministe » fait souvent peur aux hommes, d’où l’idée de modifier le mot. Syllabe par syllabe, elles remanient habilement le tout, pour arriver à quelque chose de plus doux : Fédouna !