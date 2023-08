Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique a détecté le premier cas connu au Canada d’un nouveau variant de la COVID-19 apparu dans plusieurs autres pays et qui est surveillé par l’Organisation mondiale de la santé. Cela, souligne un expert, rappelle que le virus n’a jamais disparu.

Darryl Greer La Presse Canadienne

Le centre indique que le variant BA.286 de la souche Omicron a été identifié dans l’organisme d’une personne de la région sanitaire de Fraser qui n’avait pas récemment voyagé à l’extérieur de la province.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, et le ministre provincial de la Santé, Adrian Dix, affirment dans un communiqué commun qu’il ne semble pas y avoir d’augmentation de la gravité de la souche et que la personne infectée n’est pas hospitalisée

Les Centres pour le contrôle des maladies des États-Unis affirment que la nouvelle souche pourrait avoir une plus grande capacité d’infecter les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 ou qui ont reçu des vaccins contre la COVID-19, par rapport aux souches précédentes.

L’Organisation mondiale de la santé affirme pour sa part surveiller le variant en raison de son grand nombre de mutations. Il a été détecté pour la première fois au Danemark le 24 juillet et est depuis apparu en Israël, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Le Dr Brian Conway, spécialiste des maladies infectieuses et directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, a récemment souligné en entrevue avec La Presse Canadienne que le variant était probablement en circulation depuis des semaines, voire des mois, au pays.

« C’est l’évolution de la COVID, a-t-il dit. Cela ne me surprend pas. »

Le Dr Conway a expliqué que le variant BA.286 ne provoque peut-être pas une maladie plus grave, mais se transmet plus facilement que les autres souches de la maladie.

« Les nouveaux variants émergent et prennent le relais en évinçant les précédents », a-t-il illustré.

Un nouveau vaccin sera le moyen le plus important de se protéger contre les nouveaux variants, selon lui. Toute cette situation est un rappel que « la COVID-19 n’a jamais complètement disparu ».

La COVID-19 tue encore environ quatre personnes par jour au Canada, a affirmé le Dr Conway, soulignant que les données de Santé Canada montrent 30 décès liés à la COVID-19 au cours de la semaine dernière.

À mesure que l’automne approche et que les gens passent plus de temps à l’intérieur et que les virus se reproduisent plus facilement, « nous devrions nous préparer à une augmentation des maladies liées à la COVID, des hospitalisations liées à la COVID et de la mortalité liée à la COVID », selon le Dr Conway.

Pas de risque accru

Dans leur communiqué, la Dre Henry et M. Dix ont reconnu qu’il n’était pas inattendu que la souche apparaisse en Colombie-Britannique et au Canada, et ont indiqué que le risque pour les habitants de la Colombie-Britannique demeure le même.

« La COVID-19 continue de se propager à l’échelle mondiale et le virus continue de s’adapter », ont-ils écrit.

« Réduire la transmission et bénéficier de niveaux élevés de protection grâce à la vaccination restent notre meilleure défense contre tous les variants de la COVID-19 », ont-ils poursuivi.

Ils ont fait valoir que les gens devraient « rester à la maison lorsqu’ils sont malades, porter des masques lorsque cela est approprié, suivre l’étiquette respiratoire, se laver les mains fréquemment et, plus important encore, tenir leur vaccination à jour ».

La souche XBB.1.5 (Omicron) reste le sous-variant le plus courant en Colombie-Britannique, indique le communiqué.