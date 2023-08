Après avoir trébuché en 2020, l’espérance de vie a repris sa progression au Québec en 2021. Mais ce n’est pas le cas pour les autres provinces canadiennes, selon les plus récentes données dévoilées par Statistique Canada lundi. Et celles-ci devraient inviter le Québec à la prudence…

On meurt plus jeune au Canada

L’année 2020 avait déjà signé un point de rupture sur la longue courbe ascendante de l’augmentation de l’espérance de vie au pays. Mais le Québec s’est rapidement relevé : un an plus tard, en 2021, l’espérance de vie était désormais de 83 ans, soit quelques mois de plus qu’au niveau prépandémique, en 2019. Ailleurs au Canada, selon les données dévoilées lundi par Statistique Canada, la situation est beaucoup moins réjouissante. En 2021, les citoyens de l’Ontario, de l’Alberta, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador pouvaient espérer vivre quelques mois de moins qu’en 2019. La Colombie-Britannique, elle, accusait un an de retard sur l’espérance de vie de 2019, tandis que celle de la Saskatchewan avait dégringolé au niveau de… 1999.

La faute… aux hommes

Au Québec, tant les hommes que les femmes ont vu leur espérance de vie gagner quelques mois entre 2019 et 2021. La moyenne canadienne, elle, est toujours plus basse en 2021 qu’en 2019. Si le nombre de décès a légèrement diminué chez les femmes, il a augmenté de 2,5 % chez les hommes entre 2020 et 2021. La plus forte augmentation du nombre de décès pendant cette période est survenue dans le groupe des 45 à 64 ans (+ 4,2 %). Les hommes vivant en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique ont perdu près d’une année en espérance de vie entre 2020 et 2021.

La faute… aux surdoses

Le Québec a connu la plus forte baisse, au pays, du nombre de décès : il y a eu 7 % moins de décès en 2021 qu’en 2020. C’est l’inverse pour Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, qui ont vu le nombre de décès augmenter de plus de 7 %. À quoi peut-on attribuer cette hausse ? Essentiellement à un élément : les surdoses de drogues. Celles-ci ont augmenté de 33 % en un an, a constaté Statistique Canada. Le cancer reste la principale cause de décès au Canada, suivi des maladies cardiovasculaires.

Causes de décès au Canada en 2021

Cancer (27 %)

Maladies du cœur (18 %)

Accident (6 %)

COVID-19 (5 %)

Source : Statistique Canada

Combien de temps après 65 ans ?

Selon le démographe Frédéric Fleury-Payeur, de l’Institut de la statistique du Québec, un élément particulièrement intéressant se dégage des plus récentes données canadiennes, celui de l’espérance de vie des personnes âgées de 65 ans. « Pour la première fois, [le Québec] vient de rattraper la Colombie-Britannique et l’Ontario », dit-il. Dans ces trois provinces, les personnes qui ont atteint l’âge de 65 ans peuvent espérer vivre encore 21 années supplémentaires.

Espérance de vie après 65 ans

Terre-Neuve-et-Labrador : 19 ans

Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Saskatchewan : 20 ans

Ontario, Québec, Colombie-Britannique, Alberta : 21 ans

Source : Statistique Canada

En attendant la chute ?

Du point de vue de la démographe Nadine Ouellette, professeure à l’Université de Montréal, le Québec aurait tort de se croire à l’abri des causes qui plombent l’espérance de vie dans l’ouest du pays. Elle focalise ses recherches sur le début des années 2010, lorsque la progression de l’espérance de vie a commencé à ralentir. Les gains de longévité chez les citoyens canadiens les plus âgés ont été balayés par une hausse des décès « accidentels » chez les plus jeunes. « On commence à voir au Québec des signaux d’alarme », analyse-t-elle. Déjà, les données de 2022 montrent une petite baisse. Et cela peut également prendre un moment avant que les décès accidentels, qui font l’objet d’une enquête du coroner par exemple, soient inscrits dans la case des surdoses. Le portrait pourrait donc se ternir dans les prochaines années, prévient l’analyste. « On regarde vers les États-Unis, mais en fait, il y a aussi une crise bien installée au Canada que je trouve qu’on sous-estime. »

Espérance de vie à la naissance au Québec

2019 : 82,9 ans

2020 : 82,3 ans

2021 : 83 ans

2022 : 82,3 ans

Source : Institut de la statistique du Québec