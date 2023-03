Rappel, en vidéo et en photos, des évènements marquants des trois années de pandémie.

De janvier 2020 à 2021

1er septembre 2021

Le passeport vaccinal est instauré au Québec. Pour accéder à certains commerces non essentiels, aux restaurants, aux lieux publics fermés, les Québécois doivent désormais prouver qu’ils sont pleinement vaccinés.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Les commerçants doivent désormais vérifier que leurs clients sont adéquatement vaccinés.

21 décembre 2021

Le variant Omicron devient dominant au Québec, annonce l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

17 janvier 2022

La troisième semaine de janvier 2022 devient la semaine la plus mortelle au Canada, avec 27 % de décès de plus qu’attendu, selon les données de Statistique Canada* sur la surmortalité au pays. En effet, de janvier 2022 à février 2022, 8286 décès de plus qu’anticipé sont enregistrés.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le masque restera obligatoire dans les transports en commun de la province jusqu’au 18 juin 2022.

14 mars 2022

Le gouvernement du Québec lève la majorité des mesures sanitaires dans la province. Le port du masque demeurera obligatoire dans la plupart des lieux intérieurs jusqu’au 14 mai.

30 avril 2022

Le Québec passe le cap des 15 000 décès liés à la COVID-19 dans la province. Le 5 mai, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le bilan mondial est de 13 à 17 millions de morts liées à la pandémie à la fin de 2021. Cette annonce suscite la controverse, car le nombre est plus élevé que les décès recensés officiellement.

14 juillet 2022

Un premier vaccin à ARN messager contre la COVID-19 est autorisé par Santé Canada pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Un mois plus tard, moins de 10 000 doses ont été administrées dans la province. Au 9 mars 2023, 3 % des enfants de 0 à 4 ans avaient reçu leurs vaccins au Québec.

PHOTO THOMAS PETER, ARCHIVES REUTERS Des protestataires brandissent des feuilles banches – devenues le symbole des opposants aux restrictions sanitaires tout en faisant allusion à la censure imposée par les autorités –, lors d’une manifestation à Pékin, le 27 novembre dernier.

7 décembre 2022

La Chine met abruptement fin à sa politique zéro COVID à la suite de manifestations historiques dans plusieurs régions du pays.

14 décembre 2022

L’OMS espère que la pandémie ne sera plus une urgence de santé publique dans le monde en 2023.

8 janvier 2023

La Chine lève sa période de quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l’étranger, après trois ans d’isolement, en pleine propagation fulgurante de la COVID-19 en raison de la fin des mesures sanitaires strictes. Plusieurs pays occidentaux imposent des restrictions aux voyageurs chinois.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Au Québec, la pandémie a coûté la vie à plus de 18 000 personnes.

9 mars 2023

Au total, 18 051 personnes sont mortes en lien avec la pandémie au Québec, selon les données de l’INSPQ. Ce nombre est de 6 866 434 dans le monde, indique l’OMS.