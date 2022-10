Le whataboutisme du hijab

Connaissez-vous le whataboutisme ? C’est un sophisme visant à faire dévier une critique par un reproche qui n’a strictement rien à voir avec l’enjeu dont il est question. Ça vient des mots anglais what about, c’est-à-dire « qu’en est-il », en français. Comme dans : « Vous me parlez de x, mais qu’en est-il de y ? »