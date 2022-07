C’est aujourd’hui la Journée internationale de l’amitié. Vous ne le saviez pas ? Il faut croire que la journée est aussi discrète que l’ami vrai.

L’Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 30 juillet Journée internationale de l’amitié, pour rappeler que l’amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus inspire les efforts de paix et offre l’occasion de jeter des ponts entre les communautés. C’est une formulation très diplomatique de l’amitié. Il y aurait des façons beaucoup plus émotives de la définir.

L’amitié, c’est le rapport humain dans ce qu’il a de plus beau, de plus grand. On naît, en étant soi, on découvre le monde et les choses, on veut tout pour soi, puis l’on comprend qu’il faut partager avec les autres. Vivre avec les autres. Avec plusieurs, c’est un effort, avec certains, c’est un plaisir. Ce sont eux, les amis. Ceux avec qui être est bon. Ceux avec qui on a le goût d’être. Ceux avec qui on a le goût de vivre.

Il n’y a pas d’amitié type. De modèle. De mode d’emploi. Comme pour l’amour : fréquentations, habitation, reproduction. Il y a autant de prototypes d’amitiés qu’il y a d’amis. Il y a ceux du quotidien. Il y a ceux de l’exceptionnel. Ceux que l’on voit tout le temps. Ceux que l’on voit de temps en temps. Ceux que l’on ne voit jamais, mais qu’on revoit, un jour, comme si on les avait vus toujours, parce qu’ils n’ont jamais cessé d’être dans nos pensées.

Il y a ceux avec qui on se force, ceux avec qui on se laisse aller. Ceux avec qui on se perd. Ceux avec qui on se retrouve. Ceux avec qui on fait les deux.

Les amis sont, au départ, les inconnus d’un même endroit, d’un même moment. Des gens à l’école, des gens au boulot, des gens au camping, des gens au gym, des gens au parc à chiens, des gens sur notre chemin. Soudain, ils deviennent des gens avec des prénoms, des gens avec des adresses, des gens avec des histoires, des gens avec des rendez-vous avec nous. C’est d’abord un lieu qui nous fait connaître des amis, puis ce sont les amis qui nous font connaître des lieux. Des lieux qui nous feront toujours penser à eux.

Maintenant, on peut même s’en faire en restant chez soi. Des amis Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. On voit tout ce qu’ils veulent montrer. On commente, on félicite, on met des cœurs et des pouces. Ça amuse. Ça apprivoise. Mais c’est quand on les voit pour vrai que ça devient vrai.

Au bout du compte, tout est une question de temps. C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante, disait Saint-Ex. Les amis, c’est ceux avec qui on chill, dit l’ado. Même constat.

Quand ça va bien, on est certain qu’on en a plein. Quand ça ne va pas, on réalise combien on en a. Et c’est toujours grâce à ceux-là qu’un jour, ça va, encore une fois.

La Journée internationale de l’amitié, c’est une bonne idée. Dommage que ça ne se sache pas. L’amour a bien son 14 février, l’amitié mérite son 30 juillet. C’est sûr que l’évènement est plus compliqué à gérer. Si, à la Saint-Valentin, on est censé n’envoyer qu’un seul bouquet, deux, si on joue dangereux, à la fête de l’amitié, on risque d’en manquer. Quatre ? Huit ? Douze ?

Bien sûr, on pourrait ne célébrer que les plus fidèles, les plus complices, les best. Mais sait-on vraiment ce sont lesquels ? On pourrait être surpris. Souvent l’ami de qui on se croyait moins proche devient le plus précieux, quand le destin brasse un peu. Bref, il n’y a pas d’amitiés à négliger. Dès que des liens sont créés, dès que des âmes sont touchées, tout peut arriver. Il y en a qui fleurissent plus tardivement que d’autres, mais elles fanent moins vite.

Alors, qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui, maintenant que l’on sait quelle journée on est ?

On peut commencer tout simplement. Un p’tit texto : « C’est la Journée internationale de l’amitié, merci d’être mon ami ou amie. »

Vous me direz : pas besoin des Nations Unies pour faire ça. OK, c’est vrai. Mais l’avez-vous fait hier ? La semaine dernière ? Cette année ? Sinon, ça fait ça de pris. Si oui, on ne le fait jamais assez.

Et pour ce qui est de l’amitié entre les peuples, il ne faut surtout pas s’en remettre aux chefs d’État, quels qu’ils soient. C’est à nous de faire les premiers pas. Pour un petit rapprochement ou une grande réconciliation.

La seule façon de changer le monde, c’est de devenir son ami.

Bonne Journée internationale de l’amitié !