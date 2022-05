Du pain, des roses et des forêts

Il y a quelque chose de beau qui se prépare à Québec demain, dans ces mères qui organisent cette marche, « Du pain et des forêts ». Si vous entendez dans « Du pain et des forêts » l’écho de la marche « Du pain et des roses » menée par Françoise David, vous ne rêvez pas. C’est voulu.