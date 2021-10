Qui est Jason ? C’est la question que posent certains candidats engagés dans la campagne municipale à Saint-Lambert. Ils ne la soumettent pas pour connaître la vérité qu’ils connaissent déjà, mais plutôt pour répandre le son de la rumeur et un faux parfum de scandale.

Il y a même des citoyens, qui font partie de cette catégorie qu’on appelait autrefois les commères du village, qui balancent cette question sur le perron d’église que leur fournissent aujourd’hui les réseaux sociaux.

Qui est Jason ?

Le Jason qui suscite ces murmures depuis quelques jours, c’est Jason Pitsilis, un jeune candidat qui a décidé de grossir les rangs de Vision Saint-Lambert afin de représenter le district 5.

Le chef de ce parti, Karl Villeneuve, qui tente de ravir la mairie de cette municipalité, et son candidat ont tenu à me rencontrer. Ils ont voulu remettre les pendules à l’heure et faire taire ces cancans dont abusent certains candidats adversaires.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Karl Villeneuve, chef du parti Vision Saint-Lambert et candidat à la mairie de la municipalité, et Jason Pitsilis

Au mois de septembre dernier, Jason Pitsilis a envoyé un courriel à Karl Villeneuve pour lui signifier son intention de faire équipe avec lui. « Je suis tombé sur le cul, m’a raconté le chef de Vision Saint-Lambert. C’était tellement bien formulé. J’ai lu ça et je me suis dit que c’était un touch down. »

Les deux hommes se sont rencontrés. Jason a voulu savoir à qui il avait affaire.

J’ai posé plein de questions [à Karl]. Je voulais savoir s’il était prêt à débattre et accepter des idées contraires aux siennes. Je trouve que Karl est charismatique et proche de sa communauté. J’ai décidé de faire le saut. Jason Pitsilis, candidat de Vision Saint-Lambert dans le district 5

Quand tu deviens candidat pour une élection municipale, on te remet une liste contenant les noms et adresses de tes électeurs potentiels. Cela est bon pour les candidats à la mairie et ceux qui veulent devenir conseillers. Ces renseignements doivent toutefois demeurer confidentiels.

Or, un candidat a remarqué qu’un prénom féminin était à la place de celui de Jason. Il s’est empressé de communiquer cette information à d’autres candidats.

Jason est effectivement né dans le corps d’une femme. Il y a un peu plus d’un an, il a amorcé un traitement hormonal de substitution qui a fait de lui un homme.

Jason n’a pas fait part de cet aspect de sa personnalité à Karl Villeneuve qui a récemment appris la chose par un de ses candidats. « Cela m’appartient, dit Jason. Je suis libre d’en parler à qui je veux. »

De son côté, Karl Villeneuve n’a absolument pas l’impression d’avoir été victime d’un mensonge.

Je me fous royalement de ça. Moi, ce que je veux, c’est un candidat qui est capable de travailler et qui sera en mesure de se dédier à ses citoyens. C’est tout. Karl Villeneuve, chef du parti Vision Saint-Lambert et candidat à la mairie de la municipalité

Mais voilà, cet aspect de la vie de Jason est comme une traînée de poudre. Ceux qui colportent la chose tentent aujourd’hui de l’enrober d’une part de mystère, de mensonge et d’abus de confiance.

Dans les faits, Jason Pitsilis n’a absolument rien à cacher. La preuve étant qu’il a accepté de témoigner de son expérience lors de la dernière édition de Fierté Montréal. Sa photo et sa fiche apparaissent encore sur le site.

« Je me rends compte que lorsque tu es trans, tu n’as pas le choix de faire des coming out à répétition, dit-il. C’est dommage, mais c’est comme ça. »

Cet étudiant en urbanisme à l’Université Concordia et ancien athlète de judo aimerait pour le moment qu’on se concentre sur ses idées et sur la façon dont il entend défendre les intérêts de ses citoyens.

Et aussi celles de son chef. « Notre objectif est de procurer le sentiment aux citoyens qu’ils sont les copropriétaires de leur ville, dit Karl Villeneuve. Saint-Lambert a vécu des choses difficiles ces dernières années. Je suis sûr qu’on peut faire mieux », ajoute celui qui a été fortement marqué par l’approche du maire sortant de Gatineau, Maxime Pedneault-Jobin.

Karl Villeneuve travaille au sein d’une entreprise qui prône l’inclusion et la diversité. Ces valeurs sont également celles de son parti. « J’ai remarqué que l’histoire de Jason a eu pour effet de nous souder davantage, les candidats et moi. C’est ça qu’on veut amener au conseil municipal. »

J’avoue que le discours de ce père de trois enfants, qui a passé des centaines d’heures dans des arénas à encadrer des joueurs de hockey débutants et qui a maintenant envie d’améliorer le sort de son milieu en devenant maire, a un ton convaincant.

C’est la première fois qu’un parti est créé à Saint-Lambert, municipalité de 22 000 habitants. Karl Villeneuve souhaite briser une ancienne tradition qui fait que le choix des maires est souvent guidé par des gens d’affaires du coin.

On a été les premiers à mettre des pancartes. Les gens n’en revenaient pas. Les autres candidats n’étaient pas contents. Ici, on est habitués à choisir les élus en toute discrétion. Karl Villeneuve, chef du parti Vision Saint-Lambert et candidat à la mairie de la municipalité

Alors, qui est Jason ?

Jason Pitsilis est un jeune homme bourré d’espoir qui a envie d’être heureux. C’est un candidat qui caresse le rêve d’obtenir un siège au conseil municipal de Saint-Lambert. C’est surtout quelqu’un qui a envie qu’on l’accepte pour ce qu’il est.

« J’ai un cœur d’acier et je suis plein de résilience. Ce n’est pas ça qui va me freiner », m’a-t-il dit avant de me quitter.