On ne sait plus quoi faire pour convaincre les Québécois non vaccinés à aller se faire piquer, deux fois plus tôt qu’une.

On a essayé le bâton, la carotte, la loto, les millions, les bourses d’études, les voyages à Cancún, les massages au Bota Bota, même les motomarines. Rien n’y fait. Ils ne veulent pas faire partie de la Vacci-nation.

Mais il y a une chose qu’on n’a pas essayée, c’est la chanson.

Y’a rien de plus entraînant qu’une chanson entraînante pour te pousser à faire de quoi, malgré toi. Ça motive, ça donne le goût. Ça agit sur le subliminal. Y faut revisiter les grandes ritournelles et les faire jouer partout, 24 heures par jour. Vous allez voir, ça va défiler dans les centres de vaccination ! Le Québécois est tellement sensible aux chansons.

Comment résister à cette playlist de la vaccination ? Les cactus, de Jacques Dutronc, transformés :

Le monde entier a un virus

Il est impossible de se voir

Dans la vie, il y a qu’des virus

Moi je me pique pour pas l’avoir

Aïe aïe aïe !

Ouille !

Aïe aië aïe !

Le classique Heureux d’un printemps, de Paul Piché, remixé :

Heureux d’un vaccin qui m’chauffe le bras

Triste d’avoir manqué tellement d’affaires

J’peux pas faire autrement, ça m’prenait ça

On vit rien qu’avec le vaccin

Le vaccin dure pas longtemps

La nouvelle version d’Entr’deux joints, de Charlebois :

Tout ça a commencé dans la ville de Wuhan

La COVID-19 a pogné, t’as mangé ta volée

Et depuis c’temps-là, tu as beaucoup changé

J’te trouve ben magané pis encore plus pogné

Entr’deux doses, tu pourrais faire que’qu’chose

Entr’deux doses, tu pourrais te grouiller le QR !

L’éternel Chus un rocker, d’Offenbach, remis au goût du jour :

On s’est ben amusés

Pendant l’premier vaccin

A m’a piqué sur l’épaule

Pis on a trouvé ça drôle

Chus un Pfizer, chus un Pfizer !

Que’ques fois, j’oublie qui je suis

Mais je r’viens toujours à l’ARN Messenger

C’était déjà plus sérieux

Au numéro deux

En la r’gardant dins yeux

J’ai su que j’irais ben mieux

Chu un Pfizer, chu un Pfizer !

Que’ques fois, j’oublie qui je suis

Mais je r’viens toujours à l’ARN Messenger

Sans oublier Deux par deux rassemblés, de Pierre Lapointe :

Celui qui était fort hier

Ne sera que poussière demain

Malgré la grandeur des deux mètres

Et malgré qu’on ne se donne pas la main

Tout ce qui monte redescend

Celui qui tombe se relèvera

Si aujourd’hui tu me piques dans le bras

Demain je repartirai au combat

Une fois deux par deux vaccinés

Nous partirons le poing levé

Jamais la peur d’être contaminés

N’empêchera nos cœurs de crier

Même les plus récalcitrants seront envoûtés par La Désise, de Daniel Boucher :

Je cherche des anti-vaxs

Pour les ramener su’la track

Je cherche des guerriers, fiers, mais mal informés

Pour qu’ils lâchent les menteries

Et qu’ils gagnent la loterie

Heille ! ma gang de malades

Vous êtes donc où ?

Ma gang de malades

Vous êtes donc où ?

Et enfin, si ce bouquet de chansons n’est pas assez, la prochaine va les achever, car une fois entrée, elle ne sort plus jamais de votre tête, On va s’aimer encore, de Vallières :

Quand on verra dans’ télé

La centième vague arriver

Quand on en aura assez

De rester confinés

On va s’piquer encore

Au travers des variants

Des deltas fatigants

Et de plus en plus fort

On va s’piquer encore

À l’AstraZeneca

Ou ben au Moderna

À la vie, à la mort

On va s’piquer encore

Excusez-la !