(Québec) Maintenant propriétaire du pont de Québec, le gouvernement fédéral n’a toutefois aucun contrôle sur l’usage du tablier ferroviaire ou du tablier routier, a fait savoir mercredi le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Cela veut dire que le Canadien National (CN) aura toujours le dernier mot sur la circulation sur la voie ferroviaire d’un éventuel système de transport en commun, tramway ou train de banlieue, dans la région de la Capitale-Nationale.

Rappelons que la semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau mettait fin à une saga de 31 ans sur l’entretien du pont en le rachetant au CN pour la somme symbolique de 1 $, tout en prévoyant d’investir 1 milliard sur 40 ans pour sa réfection.

Autant le premier ministre que le maire de Québec, Bruno Marchand, avaient alors fait miroiter le recours à cet ouvrage ferroviaire et routier pour un éventuel projet de transport en commun structurant, dans le cadre du débat plus large sur la pertinence d’un projet de tramway et de troisième lien interrives dans la région de la Capitale-Nationale.

Cependant, c’est le CN qui déterminera encore les droits de passage et règles de priorité, a confirmé M. Duclos mercredi matin.

« Tout ce qui relève de l’usage du tablier ferroviaire est de la responsabilité du CN », a expliqué le ministre dans une courte mêlée de presse à Ottawa.

« Le gouvernement canadien ne contrôle pas l’usage de ces tabliers », a-t-il indiqué.