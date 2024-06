Si j’évoque Le Pen dans mon titre, c’est que c’est le père de l’autre qui savoure son succès électoral. C’était donc mon seul clin d’œil à la fête des Pères, car mon sujet est autre.

Avant de vous parler du succès de l’extrême droite qui alarme une certaine France, je vais vous raconter la part de ce passé peu glorieux qui commence à rattraper l’Europe. Il était une fois des nations qui profitèrent de leur supériorité scientifique et technologique pour aller voir ailleurs sur la planète si l’herbe y était plus verte.

Traversant les mers, ils découvrirent alors autour du globe de riches contrées habitées par des populations bien différentes d’eux. Possédées par une insatiable gourmandise, elles décidèrent de mettre ces territoires et ces étrangers au service du développement de leurs économies.

Pour nos ancêtres qui virent arriver ces bateaux, la suite de la rencontre sera très dramatique. En effet, ces Européens firent de la jeunesse africaine la réserve énergétique de leur économie capitaliste naissant. Ce que les Québécois appellent du bon jus de bras.

Lorsque ce commerce des esclaves qui a duré quelques siècles a fini par être décrié, un changement de stratégie s’imposait. Aussi, à défaut de les embarquer dans les bateaux et de les amener en Amérique, ces Européens décidèrent, dans ce deuxième acte, de coloniser l’Afrique et de faire travailler ses habitants sur leur terre d’origine. Une façon de perpétuer, avec un peu moins de violence, le modèle économique basé sur la servitude et qui leur rapportait gros.

Aux balbutiements de cette deuxième étape d’exploitation, les explorateurs ont précédé les missionnaires qui, eux, ont préparé le chemin aux militaires pour le partage de l’Afrique. Lorsque ces entreprises coloniales ont été décriées à leur tour arrivera le temps des indépendances qui marqueraient la phase néocolonialiste de cette domination.

Avant d’accorder l’indépendance à nos pays dans les années 1960, ces Européens avaient réfléchi sur une troisième façon de perpétuer l’exploitation. Dans leurs universités, ils avaient formé l’élite politique qui allait diriger les nouveaux pays. Des décideurs, qu’ils pouvaient ensuite mettre au service de leurs intérêts en les télécommandant à partir de Paris ou de Londres.

Au début de cette troisième étape, la France a profité de son pouvoir impérialiste pour amener des dizaines de milliers d’Africains sur son sol. Ces invités ont ensuite été installés dans des cités et mis au service de tous les métiers que les Français ne voulaient plus faire.

Ces étrangers, on les a aussi incités aussi à vivre comme au Mali, au Sénégal, au Maroc ou en Algérie et à garder leur langue maternelle en prévision de leur retour inévitable dans leur pays d’origine. Pourquoi leur parler d’intégration et d’enracinement quand on veut ultimement les voir repartir de ce pays qui ne devait même pas devenir celui de leurs enfants ?

Ces premiers immigrants se sont reproduits dans les enclaves où ils étaient confinés, bien à l’extérieur de la culture française et des valeurs républicaines que leur chantent les politiciens d’aujourd’hui.

Ils ont été rejoints par d’autres cohortes de travailleurs. Si bien qu’au bout de deux générations, ils sont devenus incontournables dans l’économie française. Cependant, beaucoup d’entre eux sont restés culturellement dans ces espaces de réclusion géographique et sociale, les fameuses cités.

Si bien que pour beaucoup de jeunes qui perpétuent cette exclusion systémique, l’attachement à la France est très ténu. En effet, il est bien difficile d’adhérer aux valeurs républicaines lorsque la République ne trouve pas en nous une certaine valeur.

Pendant que cette population ghettoïsée grossissait en Hexagone, le néocolonialisme européen drainait les richesses des anciennes colonies. Un rapport très déséquilibré qui a mené à cette crise entre la France et le Mali, le Burkina, le Niger et éventuellement le Sénégal.

Si je vous parle de l’Afrique dans ce texte, c’est parce que sa diaspora est principalement au centre du malaise français qui approche l’extrême droite des portes de pouvoir.

Mais je me demande comment les projets xénophobes des Bardella, Le Pen, et Zemmour seront accueillis par les Africains qui en sont les cibles premières. Beaucoup de Français ont adhéré à leur promesse bien simpliste de fermeture du robinet migratoire et de retour à un nationalisme identitaire.

Ce qui est fascinant dans la vision de l’extrême droite, c’est sa capacité à convaincre les gens qu’ils vont comme par magie régler des problèmes bien complexes avec des propositions simples et qui titillent les instincts primaires de leurs concitoyens.

Oui, il faut dire qu’il y a des problèmes inhérents à l’immigration de masse partout sur la planète. Il faut également reconnaître que la France n’est pas le seul responsable des problèmes que traversent les pays d’Afrique d’où proviennent beaucoup de ces migrants. Nous avons beaucoup de choses à nous reprocher.

Mais il est aussi vrai qu’à cause de la crise environnementale et des écarts de richesse hérités en grande partie de ces siècles d’exploitation sans vergogne de l’Afrique par l’Europe colonialiste, les causes du problème sont plus compliquées que ne le présente l’extrême droite.

Il y a dans les flux migratoires qui réveillent le nationalisme identitaire européen une certaine part attribuable à un retour de balancier que les plus sages voyaient venir à grande vitesse.

Je pense au respectable Albert Jacquard, décédé en septembre 2013. Dans Le souci des pauvres, Jacquard avait bien prédit que le jour où l’Europe serait envahie par ses voisins plus pauvres mais plus prolifiques n’était pas très loin et qu’à moins d’un changement radical dans les rapports avec ses anciennes colonies, les affrontements seraient inévitables. Les Occidentaux, dit Jacquard, se sont lancés dans une course effrénée vers toujours plus. Cette course a pour conséquence des inégalités croissantes et des tensions qui ne pourront qu’aboutir à des conflits destructeurs.

S’il y a une information à tirer du dernier succès électoral du Rassemblement national, c’est qu’en France, on s’approche dangereusement de ce point de rupture. Une fois au pouvoir, l’extrême droite réalisera rapidement que la France est désormais un pays pluriel, et cette idéologie de clivages entre ceux qui sont et ne sont pas « pure laine » par leur origine lointaine, leur religion et la couleur de leur peau ne fonctionnera pas.

Savez-vous pourquoi ? Parce que les gens ne se laisseront pas faire et sont assez nombreux pour se battre. Pas facile de mettre à genoux pas loin de 9 millions de personnes décidées à faire valoir leurs droits. Les dernières crises explosives dans les banlieues françaises donnent une bonne idée de ce qui risque fortement de devenir la norme sous un gouvernement Le Pen.

Advenant son accession au pouvoir, les Français réaliseront rapidement, pour paraphraser Einstein, que la théorie, c’est parfois quand on sait tout, mais que rien ne fonctionne.