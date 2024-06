Après avoir relancé une technique controversée de pêche au saumon pour dénoncer l’absence d’une nouvelle entente avec Québec, la communauté micmaque de Gesgapegiag, en Gaspésie, a arraché un nouvel accord assorti de compensations financières. La pression était forte pour dénouer l’impasse au moment où l’on constate une baisse importante des saumons dans les rivières de la province.

Ce qu’il faut savoir Une entente entre Québec et la communauté micmaque de Gesgapegiag, en Gaspésie, a pris fin le 31 mai dernier. Faute de nouvelle entente, les pêcheurs autochtones ont recommencé à utiliser des filets pour capturer des saumons sur la rivière Cascapédia. Cette pratique inquiétait des experts qui anticipaient déjà une baisse importante des saumons dans les rivières du Québec. Une nouvelle entente provisoire pour un an a été conclue le 13 juin.

Depuis le 31 mai dernier, des membres de la communauté micmaque de Gesgapegiag avaient recommencé à utiliser des filets pour capturer des saumons sur la rivière Cascapédia, en Gaspésie. Une technique de pêche qui avait été dénoncée par la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA).

Rappelons que depuis 2008, une entente entre Québec et la communauté micmaque interdit l’utilisation de filets maillants pour capturer des saumons sur la rivière Cascapédia et la Petite rivière Cascapédia. En échange, la communauté recevait 1 million de dollars par année pour renoncer à cette pratique de pêche traditionnelle.

L’accord stipulait notamment que « les parties reconnaissent l’importance d’une saine gestion de la ressource faunique, notamment le saumon, et qu’elles désirent conjointement poser les gestes requis à cette fin ».

Après une douzaine de jours où les pêcheurs autochtones ont déployé plusieurs filets sur la rivière Cascapédia, la communauté micmaque a annoncé, jeudi, qu’elle avait convenu d’un nouvel accord avec Québec pour une durée d’un an. Les pêcheurs avaient 24 heures pour retirer leurs filets. L’accord prévoirait le versement d’une somme de 1,5 million de dollars pour la communauté.

L’ancienne entente avait pris fin le 31 mai dernier et les deux parties n’avaient pas été en mesure au préalable de s’entendre sur les termes d’un nouvel accord. Dans une communication publiée le 31 mai sur les réseaux sociaux, le chef de la communauté micmaque, Rod Larocque, a indiqué que les négociateurs autochtones avaient rejeté une proposition de Québec, qui ne souhaite plus verser directement les compensations financières à la communauté. Selon M. Larocque, le gouvernement québécois veut dorénavant « un accord qui fournira de l’argent pour la création d’emplois dans la zone de protection, de conservation et d’éducation sur le saumon ».

« En l’absence d’accord, la pêche au filet maillant ne fait l’objet d’aucune restriction », concluait le chef Rod Larocque dans sa missive.

Plusieurs filets avaient été installés à l’embouchure de la rivière Cascapédia, près de New Richmond, en Gaspésie. Un seul filet peut permettre la capture de plusieurs saumons. Or, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) oblige les pêcheurs sportifs à remettre leurs prises à l’eau en 2024. C’est la première fois qu’une mesure aussi stricte est déployée pour le saumon partout au Québec.

PHOTO FOURNIE PAR JACQUES BINETTE On aperçoit au loin des bouées qui soutiennent un filet de pêche installé sur la rivière Cascapédia.

« La pêche au filet est assurément une menace importante au maintien des populations de saumons atlantiques », estime Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec. « On a eu un creux historique dans les montaisons de petits saumons en 2023, ce qui permet de prédire que les saumons seront pratiquement absents cette année [dans les rivières] », ajoute Myriam Bergeron, biologiste et directrice générale de la FQSA.

« La pêche au filet est vraiment à proscrire cette année. Le contexte est vraiment particulier pour la vulnérabilité du saumon », soutient Mme Bergeron, qui a accordé une entrevue à La Presse avant l’annonce d’une nouvelle entente. Selon elle, « il ne faut pas diaboliser » les pratiques autochtones.

La communauté de Gesgapegiag réclame une nouvelle entente

Dans une communication publiée sur le site web de la communauté micmaque de Gesgapegiag, le 22 mai dernier, le chef Rod Larocque expliquait que le conseil avait reçu plusieurs plaintes sur la façon dont les fonds versés par Québec étaient distribués. Un sondage auprès des membres de la communauté avait permis d’établir que 94 % d’entre eux souhaitaient que les termes de l’entente soient renégociés.

Selon la DG de la FQSA, la situation a créé beaucoup de remous en Gaspésie. « Sur le terrain, ça demeure très difficile, il y a beaucoup de tensions entre les membres des communautés autochtones et allochtones. Il y a même des tensions dans chaque communauté », affirmait Myriam Bergeron, mercredi.

Dans un long commentaire publié sur sa page Facebook le 10 juin, Joshua Bradstreet, de la communauté micmaque, rappelle que « ces poissons sont précieux pour cette rivière [Cascapédia] ». « Tant de personnes de notre communauté et des communautés environnantes travaillent sur cette rivière, alors faisons ce qu’il faut et retirons les filets de l’eau. Je supplie notre chef et notre conseil de prendre position et de retirer les filets de l’eau. Si vous ne pouvez pas le faire pour nous, faisons-le pour le saumon », ajoute-t-il.

Le chef Rod Larocque n’a pas donné suite à la demande d’entrevue de La Presse.