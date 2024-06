Il faut lui donner ça, Guillaume Carle ne lésine pas sur son look. Et pourtant, malgré sa veste à franges, sa queue de cheval et le large collier d’os qui lui enserre le cou, le Gatinois n’est pas autochtone pour cinq cennes. Tout ça, c’est de la frime, dénoncée de tous bords tous côtés depuis des années.

Ça n’a pas empêché le gouvernement fédéral d’accorder des dizaines de contrats à sa défunte firme, Night Hawk Technologies, en vertu de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Ce même programme se trouve aujourd’hui au cœur du scandale ArriveCan.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Guillaume Carle

J’ai enquêté sur les contrats fédéraux de Guillaume Carle, le faux Autochtone de Gatineau, en 2019. Ottawa a laissé faire. Depuis des lustres, il passe l’éponge sur ce genre d’absurdités. On en vient à croire que tout ce qui l’intéresse, au fond, c’est de faire de belles annonces, pas de vérifier si ses programmes fonctionnent. Surtout pas.

Il aura fallu que l’affaire ArriveCan lui explose en plein visage pour que le gouvernement admette – douloureusement – que la SAEA fonctionne mal, très mal. En fait, s’il ne corrige pas rapidement le tir, les scandales risquent fort de s’accumuler à sa porte.

En 2021, Ottawa a fait ce qu’il aime faire par-dessus tout : une belle annonce. Les cibles étaient ambitieuses : à partir de 2025, tous les ministères et organismes fédéraux devraient offrir au moins 5 % de leurs contrats à des entreprises autochtones.

Le gouvernement n’a pas écouté les représentants des Premières Nations qui pointaient les failles de la SAEA – un programme existant, sous une forme plus modeste, depuis l’ère de Jean Chrétien. Il a ignoré le rapport fédéral qui signalait, dès 2007, l’absence de mécanisme adéquat permettant de vérifier si le travail était bel et bien effectué par des Autochtones.

Le gouvernement de Justin Trudeau a fermé les yeux, s’est bouché les oreilles et a foncé avec son annonce vertueuse.

Résultat, le nombre d’inscriptions au Répertoire des entreprises autochtones a bondi de 40 %, selon le Globe and Mail. La valeur des contrats accordés en vertu de la SAEA a quintuplé, pour atteindre 862 millions de dollars en 2022-2023.

Cette croissance vertigineuse ne serait pas un problème, ce serait même une excellente nouvelle, si le programme était solide et servait réellement à améliorer les conditions socioéconomiques des communautés autochtones du Canada.

Malheureusement, on le sait trop bien, l’enfer est pavé de bonnes intentions…

L’affaire ArriveCan a braqué les projecteurs sur un stratagème que l’on soupçonne être assez répandu : de minuscules entreprises autochtones, comptant deux ou trois employés, servent de façades pour mettre la main sur des contrats réservés aux entrepreneurs autochtones.

Ces microentreprises jouent un rôle d’intermédiaire. Elles décrochent les contrats, pour les refiler à des entreprises non autochtones. Au passage, elles s’accordent une large commission, en remerciant le ciel (et les contribuables) pour leur bonne fortune.

David Yeo, l’entrepreneur au cœur du scandale ArriveCan qui a servi d’intermédiaire à des collègues non autochtones, s’est qualifié au programme en tant qu’arrière-petit-fils d’un grand chef de la Première Nation d’Alderville, en Ontario.

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO Le fondateur de Dalian, David Yeo, témoignant devant le Comité permanent des comptes publics en mars dernier

Même s’il n’a aucun statut et a grandi hors réserve, David Yeo satisfaisait aux critères aux yeux d’Ottawa. Le programme lui permettait aussi de s’associer avec une firme non autochtone.

Bref, il a coché les bonnes cases. Fort bien. Mais… en quoi l’attribution de ce contrat a-t-elle aidé la communauté dont il se réclame ?

La SAEA exige bien que le tiers du travail soit effectué par des employés autochtones, mais le gouvernement ne vérifie presque jamais si ses propres règles sont respectées. Seulement quatre audits ont été effectués depuis 2016, selon le Globe and Mail.

Autrement dit, Ottawa ne se donne pas les moyens de vérifier si son généreux programme profite aux gens qu’il est censé aider. Comment ces entrepreneurs redonnent-ils à leurs communautés ? En font-ils même vraiment partie ?

Vendredi, mes collègues Joël-Denis Bellavance et Mylène Crête ont dévoilé qu’une autre entreprise s’était engouffrée dans la faille : Advanced Chippewa Technologies Inc., forte de ses quatre employés et de sa résidence privée lui tenant lieu de siège social à Ottawa, a décroché 134 millions en contrats fédéraux depuis 2004…

En gros, l’entreprise revend du matériel informatique et des logiciels aux ministères pour le compte d’acteurs importants comme Apple, IBM et Microsoft.

Encore une fois : en quoi cela aide-t-il les Autochtones du pays ?

Ne les prive-t-on pas plutôt de possibilités en permettant à une poignée d’entrepreneurs d’empocher les millions de dollars qui leur étaient destinés ?

Beaucoup en sont convaincus. L’an dernier, plus de 50 institutions financières autochtones ont prévenu Ottawa que la SAEA encourageait le recours à des « sociétés-écrans » pour obtenir des contrats, et ce, au détriment des entreprises autochtones légitimes.

Ajoutons à cela le fait que le gouvernement laisse à peu près n’importe qui s’inscrire à son Répertoire d’entreprises autochtones (par exemple Guillaume Carle) et avoir ainsi accès aux contrats destinés aux Inuits, aux Métis et aux Premières Nations de ce pays…

La ministre des Services aux Autochtones du Canada, Patty Hajdu, a annoncé une révision majeure de la SAEA. Ce n’est pas trop tôt. Il est plus que temps de colmater les fissures de cette stratégie bienveillante, certes, mais scandaleusement mal foutue.