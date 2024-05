Des milliers de personnes dans l’Ouest canadien sont toujours forcées de vivre loin de chez elles en raison des incendies de forêt qui menacent leur localité.

La Presse Canadienne

En Alberta, un incendie de 209 kilomètres carrés a chassé plus de 6600 habitants du sud de Fort McMurray de leurs maisons. Mais le chef des pompiers régionaux assure que ce feu est très différent de l’incendie dévastateur qui avait paralysé la ville en 2016.

Ce gigantesque incendie avait détruit une grande partie de cette plaque tournante des sables bitumineux et la reprise avait pris des années. Mais le chef Jody Butz se fait rassurant cette année sur la réponse à l’incendie qui brûle actuellement juste au sud de la ville.

Le chef des pompiers explique que l’incendie de cette année brûle à la surface du sol à la suite du précédent incendie et contient beaucoup moins de combustible.

La municipalité régionale de Wood Buffalo a indiqué mercredi matin que les équipes avaient travaillé jusqu’à 3 h du matin pour éteindre l’incendie près de Fort McMurray.

L’incendie se trouvait à environ 4,5 km de l’intersection des routes 63 et 881 et à environ 5,5 km du dépotoir de Fort McMurray, situé à proximité de la ville.

PHOTO ALBERTA WILDFIRE, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE

Les autorités indiquent que les équipes construisent également une ligne de confinement à proximité du dépotoir municipal. La municipalité régionale affirme qu’une petite quantité de pluie tombée pendant la nuit ne devrait avoir que peu d’impact sur l’incendie.

Un centre d’accueil pour les résidants évacués a ouvert ses portes à Edmonton.

Plusieurs pétrolières ont assuré mercredi que les incendies de forêt qui menacent Fort McMurray ne présentent pas de risque pour leurs activités. Suncor, MEG et Cenovus affirment surveiller leurs sites.

Le porte-parole de Suncor, Leithan Slade, rappelle que certains employés et entrepreneurs sont touchés par l’évacuation partielle de Fort McMurray, mais que leur sécurité est une priorité absolue.

Pendant ce temps, au Manitoba, environ 500 personnes ont été forcées de quitter leur domicile dans la petite localité isolée de Cranberry Portage, dans le nord-ouest, à la suite d’un incendie qui s’étend sur plus de 300 kilomètres carrés.

En Colombie-Britannique

Dans le nord-est de la Colombie-Britannique, une zone élargie autour de la communauté de Fort Nelson est en cours d’évacuation, en raison du feu de Parker Lake, à proximité, et de celui de Patry Creek, beaucoup plus important, qui fait rage au nord-ouest.

Les deux incendies sont répertoriés auprès du service de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique comme des « incendies de forêt à noter ». L’incendie de Parker Lake s’étend sur 84 kilomètres carrés, tandis que celui de Patry Creek couvre 464 kilomètres carrés.

PHOTO BC WILDLIFE SERVICE, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE L’incendie Parker Lake

Environ 4700 résidants de Fort Nelson ont dû quitter leur domicile.

Les conditions changeantes des incendies dans le nord-est de la Colombie-Britannique ont forcé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à déplacer l’un de ses points de contrôle de sécurité à l’extérieur de Fort Nelson.

Le maire Rob Fraser a exhorté les résidants à ne pas retourner chez eux en l’absence de la GRC. Il affirme que les équipes d’urgence doivent se concentrer sur la lutte contre les incendies plutôt que de s’occuper des personnes qui tentent de rentrer chez elles et qui se mettent en danger.

Pour ceux qui travaillent à défendre la communauté contre l’incendie, le directeur de la protection des structures, Kevin Delgarno, affirme que les équipes ont pu travailler jusqu’à minuit environ, et non jusqu’à l’aube, comme cela a été le cas ces derniers temps. « Le comportement du feu s’est stabilisé et n’a plus été aussi agressif. » Et il ajoute que les prévisions météorologiques pour la région restent favorables, ce qui contribuera davantage aux efforts de lutte.

Alors que l’incendie de forêt de Parker Lake, situé à proximité, est celui qui a provoqué l’évacuation de la région de Fort Nelson, le spécialiste Ben Boghean affirme que l’incendie de Patry Creek, à environ 25 km au nord de la ville, s’est considérablement développé plus tôt cette semaine, attisé par des vents violents.

Il note qu’actuellement, cela ne présente pas le même danger, mais que cela pourrait rapidement changer avec le retour de vents forts et de conditions plus sèches.