(Fort Mcmurray) L’incendie de forêt qui a contraint des milliers de personnes à quitter leurs maisons à Fort McMurray, en Alberta, n’a pas progressé, jeudi, avec la pluie et des températures plus fraîches.

Bob Weber La Presse Canadienne

Christie Tucker, responsable de l’information sur les incendies de forêt en Alberta, a indiqué jeudi que l’incendie près de cette plaque tournante des sables bitumineux restait hors de contrôle – le seul incendie de ce type dans la province – mais qu’il n’avait pas progressé du jour au lendemain et qu’il était resté à une superficie de 200 kilomètres carrés.

Mme Tucker a toutefois ajouté en conférence de presse à Edmonton que si une grande partie de l’Alberta a connu de la pluie et des températures plus fraîches cette semaine, la partie nord de la province devrait toutefois rester plus sèche et plus chaude.

L’incendie près de Fort McMurray est resté à un peu moins de six kilomètres de la périphérie sud-ouest de la ville et à moins de cinq kilomètres de la route principale au sud.

À Fort McMurray, des équipes munies de canons à eau alimentés par de gros tuyaux rouges projetaient suffisamment d’eau dans des fossés secs pour remplir une piscine olympique toutes les 90 minutes. Cet arrosage préventif vise à protéger les bâtiments et les routes d’accès de la ville contre les flammes qui ont forcé l’évacuation mardi d’environ 6600 résidants de quatre quartiers de Fort McMurray.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE

Cet équipement représente l’une des leçons apprises après l’incendie catastrophique qui a ravagé cette localité en 2016, forçant 80 000 résidants à quitter la ville et ses environs et détruisant plus de 2000 maisons.

« Le système a été conçu après 2016, a confirmé Derek Sommerville, spécialiste des incendies de forêt au sein des services d’urgence en matière d’incendie et d’inondation de l’Alberta. Nous pouvons couvrir de grandes distances. Ça libère les ressources mobiles traditionnelles comme les camions de pompiers et les hélicoptères pour s’occuper des zones plus prioritaires. »

Le chef des pompiers de la région, Jodie Butz, a indiqué jeudi qu’à ce stade-ci, il n’y a aucun dommage structurel dans les quatre quartiers évacués. Il ajoute que 40 policiers supplémentaires de la Gendarmerie royale du Canada avaient été mobilisés pour apporter leur aide, notamment en patrouillant dans les quartiers désertés.

Les résidants évacués ont été informés qu’ils pourraient peut-être revenir dès mardi prochain. Le reste de Fort McMurray et les autres quartiers environnants restent sous « alerte d’évacuation » – les citoyens doivent être prêts à partir rapidement.

En Colombie-Britannique et au Manitoba

D’autres incendies dans l’Ouest canadien ont contraint les résidants à quitter leur domicile.

Dans le nord de la Colombie-Britannique, le service de protection des forêts contre le feu a déclaré que l’incendie qui menaçait Fort Nelson s’étendait sur près de 130 kilomètres carrés, mais qu’il s’étendait loin de la ville le long de son flanc sud.

Fort Nelson, une ville de 4700 habitants, était toujours visé par un ordre d’évacuation.

L’agence provinciale a déclaré que des températures plus fraîches et une humidité plus élevée devraient faciliter les choses au cours des prochains jours.

Au Manitoba, environ 500 personnes sont restées à l’écart de la communauté isolée de Cranberry Portage, dans le nord-ouest.

Les autorités ont déclaré que l’incendie était maîtrisé à environ 80 % et que les résidants pourraient peut-être rentrer chez eux en fin de semaine.

Les gouvernements fédéral et manitobain ont annoncé jeudi un accord prévoyant une dépense combinée de 38,4 millions sur quatre ans pour renforcer la lutte contre les incendies et la prévention.

Cette enveloppe, qui doit être répartie à parts égales, est destinée à acheter davantage d’équipements de lutte contre les incendies, à renforcer la formation et à augmenter le nombre de pompiers forestiers qualifiés et d’autres personnels.