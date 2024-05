L’incendie de forêt qui a forcé l’évacuation de près de 5000 personnes dans la région de Fort Nelson, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, s’est approché à 2,5 kilomètres des zones habitées lundi, et les vents d’ouest menacent d’aggraver la situation.

Ce qu’il faut savoir Un incendie de forêt qui a forcé l’évacuation de près de 5000 personnes est à moins de 3 kilomètres de Fort Nelson, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Environ 550 résidants ont été évacués au Manitoba et d’autres pourraient suivre, a annoncé la province. En Alberta, l’incendie qui fait rage à 16 kilomètres de Fort McMurray n’a pas progressé dans la nuit de dimanche à lundi.

« L’incendie de forêt de Parker Lake s’étend maintenant sur plus de 5280 hectares et se trouve à 2,5 kilomètres à l’ouest de la ville de Fort Nelson », a résumé la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, en point de presse lundi.

Le nombre de résidants de la ville de Fort Nelson et de la Première Nation de Fort Nelson visés par l’ordre d’évacuation atteignait environ 4700 lundi matin et la « grande majorité » s’y sont conformés.

Or, certains, dont Duane Loe, qui demeure à 3 km au sud de la municipalité, comptent rester sur place. « On ne peut pas nous forcer à partir, dit-il. On va rester pour protéger notre propriété, nos maisons et notre bétail. » M. Loe estime qu’une cinquantaine de résidants refusent, comme lui, de plier bagage. Du lot, certains disposent d’une expertise en matière de lutte contre les incendies.

Néanmoins, Duane Loe espère que les éléments leur seront favorables. « C’est entre les mains de Dieu, maintenant », laisse-t-il tomber.

« C’est incroyablement, incroyablement difficile de laisser sa maison », a reconnu la ministre Ma d’une voix émue, en demandant à « quiconque avait choisi de rester » de « partir maintenant ».

Avec les températures hivernales plus élevées et la sécheresse persistante depuis l’an dernier, « beaucoup d’incendies dormants n’ont pas été éteints comme ils le sont normalement [durant l’hiver] », a souligné la ministre.

Évacuations au Manitoba

Au Manitoba, l’incendie de forêt WE010, qui a pris naissance près de Flin Flon et a atteint quelque 31 600 hectares, s’est approché à près de 1,5 kilomètre de la communauté de Cranberry Portage, dans le nord-ouest de la province. La population a été évacuée vers Le Pas, à une heure de route vers le sud. « Environ 550 résidants sont touchés, mais le chiffre pourrait augmenter », a prévenu le gouvernement manitobain dans un bulletin lundi.

À 16 km de Fort McMurray

En Alberta, l’incendie MWF017, qui s’étend sur 6579 hectares, est demeuré à 16 kilomètres au sud-est de Fort McMurray, a indiqué le service gouvernemental Alberta Wildfire sur son site web lundi. Les averses légères « vont aider à réduire l’activité » et donner « une bonne fenêtre aux pompiers » afin de le contenir davantage, prévoyait la province.

PHOTO LA PRESSE CANADIENNE L’alerte d’évacuation demeure en vigueur pour Fort McMurray et les environs.

L’alerte d’évacuation demeure néanmoins en vigueur pour Fort McMurray et les environs (Saprae Creek Estates, Gregoire Lake Estates, Fort McMurray First Nation #468, Anzac et Rickards Landing Industrial Park) afin que les résidants soient prêts à évacuer au besoin.

Un autre incendie non maîtrisé (Kleskun Creek) fait rage à 4 kilomètres à l’est du village de Teepee Creek, situé à une demi-heure de Grande Prairie. Sous l’effet des vents du sud-ouest et en l’absence de pluie, ce foyer de 1382 hectares menaçait de connaître un regain d’activité lundi.

Fumées secondaires

« En raison de la situation des incendies de forêt en Alberta et au Manitoba, le [Centre interservices des incendies de forêt du Canada] a modifié le niveau de préparation national du pays, passant du niveau 1 au niveau 2 », a annoncé le Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC) sur X lundi. « Les agences disposent d’une quantité suffisante de ressources pour gérer leur situation actuelle », a toutefois précisé le CIFFC sur son site web.

La fumée en provenance de l’Ouest canadien a incité des États américains, dont le Minnesota et le Wisconsin, à lancer des avertissements en lien avec la qualité de l’air, a rapporté l’Associated Press lundi. Le Montana, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Michigan sont également enfumés. Les émanations pourraient se rendre encore plus au sud d’ici mercredi, jusqu’à la ville de Chicago et l’État de l’Iowa, a fait savoir le National Weather Service.

Calme au Québec

Au Québec, le site de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) signalait seulement un incendie de forêt en activité en fin d’après-midi lundi, et il était maîtrisé. Ce foyer de 0,2 hectare se trouve dans la MRC Manicouagan, sur la Côte-Nord.

Jusqu’ici, 84 incendies ont été recensés au Québec en 2024, soit moins que la moyenne des 10 dernières années à pareille date (113). La superficie touchée est cependant presque équivalente, soit 85,5 hectares à ce jour, contre 87,5 hectares en moyenne depuis 10 ans.

Quatre localités de l’Abitibi-Témiscamingue recevront 1,1 million de dollars sur quatre ans pour financer des mesures d’atténuation des risques liés aux incendies de forêt, a par ailleurs annoncé Québec dans un communiqué lundi. Une partie des fonds alloués aux villes de Val-d’Or, Senneterre et Normétal, ainsi qu’à la paroisse de Saint-Lambert, serviront à mettre en œuvre des recommandations de la SOPFEU pour le contrôle de la végétation et la sensibilisation du public.

Avec La Presse Canadienne

