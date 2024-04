(Québec) En poste depuis seulement deux ans, le patron de la Société d’habitation du Québec (SHQ), Claude Foster, a remis sa démission au gouvernement Legault, un départ qui serait effectif un peu plus tard ce printemps, a appris La Presse.

Il met fin à son mandat de cinq ans de façon précipitée. Le conseil des ministres a procédé à sa nomination comme PDG de la SHQ le 12 janvier 2022. M. Foster est entré en fonction un mois plus tard, le 7 février plus précisément.

Claude Foster était jusqu’alors directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec, depuis 2007. Cet ingénieur était auparavant directeur de la firme Génécor Experts-Conseils (2004-2007).

La SHQ relève de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau. Claude Foster accompagnait d’ailleurs la ministre mardi pour une annonce en matière de logement.

À Québec, deux sources ont affirmé que le gouvernement était satisfait du travail de M. Foster et que son départ ne s’explique pas par une mésentente. C’est une décision personnelle, a-t-on soutenu.

La SHQ est notamment responsable de la construction de logements. Elle pilote le Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ), qui a remplacé AccèsLogis en 2022.

Dans sa plus récente mise à jour, la SHQ montre que le PHAQ n’a toujours pas livré de logements : 324 d’entre eux sont en phase de réalisation et 1283 sont en phase de développement. Ce qui frappe également, c’est la hausse soudaine du prix de construction de ces projets. Cette augmentation est de plus de 30 %. Le coût moyen par logement dépasse maintenant les 450 000 $, comme l’a signalé La Presse mercredi.